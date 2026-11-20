Az alábbi öt tévhit azért veszélyes, mert addig nem is tűnik fel, amíg a kapcsolat el nem kezd kiüresedni.
1. Az együtt töltött idő mennyisége
Sok pár abból indul ki, hogy ha elég sok órát töltenek egy térben, az automatikusan közelebb hozza őket egymáshoz. Valójában két ember ülhet egymás mellett a kanapén órákon át, telefonnal a kezében, és közben pontosan annyit tud meg a másik napjáról, mint egy random járókelőről a buszon. A kutatók, akik párkapcsolati elégedettséget vizsgálnak, régóta hangsúlyozzák, hogy nem a mennyiség, hanem a figyelem minősége számít: az a néhány perc, amikor tényleg egymásra néznek és meghallgatják egymást, többet ér, mint egy egész lustán eltöltött este.
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