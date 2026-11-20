Az intimitás szót gyakran úgy használjuk, mintha automatikusan együtt járna a közös háztartással vagy a rendszeres szexszel, pedig a kapcsolatterapeuták tapasztalata szerint a valódi közelség egészen másból épül fel.

Az alábbi öt tévhit azért veszélyes, mert addig nem is tűnik fel, amíg a kapcsolat el nem kezd kiüresedni.

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1. Az együtt töltött idő mennyisége

Sok pár abból indul ki, hogy ha elég sok órát töltenek egy térben, az automatikusan közelebb hozza őket egymáshoz. Valójában két ember ülhet egymás mellett a kanapén órákon át, telefonnal a kezében, és közben pontosan annyit tud meg a másik napjáról, mint egy random járókelőről a buszon. A kutatók, akik párkapcsolati elégedettséget vizsgálnak, régóta hangsúlyozzák, hogy nem a mennyiség, hanem a figyelem minősége számít: az a néhány perc, amikor tényleg egymásra néznek és meghallgatják egymást, többet ér, mint egy egész lustán eltöltött este.

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