Egy lakás akkor is lehet elegáns és harmonikus, ha nem drága bútorokkal rendezted be. Ez a 7 apró részlet meglepően sokat dob az összhatáson.

Egy ízlésesen berendezett otthon láttán sokan rögtön drága bútorokra, különleges dizájnerkiegészítőkre és komoly lakberendezési költségekre gondolnak, pedig a stílus egyáltalán nem pénzkérdés. Sokkal többet számít az összhang, a tudatosan megválasztott részletek és az, hogyan használod ki a rendelkezésedre álló teret. Néhány jól eltalált megoldással még egy szerényebb költségvetésből berendezett lakás is rendezett, igényes és kifejezetten elegáns hatást kelthet.

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1. Egységes, egymáshoz illő színpaletta

A legtöbb olcsón berendezett lakás onnan ismerszik meg, hogy minden bútordarab más boltból, más korszakból és más színvilágból érkezett. Ha a nappaliban, a hálóban és az előszobában ugyanaz a két-három alapszín és legfeljebb egy kiegészítő árnyalat tér vissza, a tér azonnal összeszedettebbnek hat.

Nem kell egyszerre lecserélni semmit: elég, ha a következő vásárlásnál már ehhez az előre eldöntött palettához igazodunk.

2. Minőségi textilek A függöny, a plédek és a párnahuzatok azok az elemek, amelyek a legtöbbet dobnak egy téren a legkevesebb pénzből. Egy vékony, feszes szövésű függöny padlóig érve máris elegánsabbá teszi a legegyszerűbb ablakot, egy jó anyagú plaid pedig elfedi a kanapé olcsóbb kárpitját. A textilek azért is hálásak, mert gyorsan cserélhetők, így évszakonként is frissíthető velük a hangulat anélkül, hogy bútort kellene váltani. 3. Rejtett tárolás és látható rend Egy telezsúfolt pult vagy polc azonnal rendezetlennek hat, függetlenül attól, mennyibe kerültek a bútorok. Egy doboz, egy kosár vagy egy függönnyel takart polcsor elegendő ahhoz, hogy a mindennapi kacatok eltűnjenek a látómezőből. A rejtett tárolás nem luxuskérdés, inkább szervezési feladat: sok esetben a meglévő bútorokból is kialakítható néhány zárt rekesz. 4. Élő növények mű helyett Egy-két jól megválasztott, könnyen tartható zöld növény, például egy pénzfa vagy egy szobapáfrány, azonnal életet visz egy térbe, és elvonja a figyelmet a kopottabb bútorfelületekről. A növények mellett a cserép is számít: egy olcsó műanyag edény helyett egy natúr agyagcserép sokkal letisztultabb hatást kelt, és nem kerül jelentősen többe. 5. Rétegzett világítás A legtöbb bérelt vagy költségkímélő módon berendezett lakásban egyetlen, erős mennyezeti lámpa világítja meg az egész szobát, ami laposnak és hidegnek mutat minden felületet. Egy olcsó állólámpa és egy asztali lámpa hozzáadásával a tér azonnal rétegzettebb lesz: esténként elég csak ezeket felkapcsolni, és a bútorok élei is puhábbnak tűnnek a melegebb fényben. 6. Kevesebb, de szándékosan válogatott dísztárgy A zsúfolt polcok és a mindenféle apróság helyett sokkal igényesebb hatást kelt néhány, tudatosan kiválasztott tárgy: egy kedvenc könyv, egy saját készítésű kerámia váza, egy családi fotó jó keretben. A dísztárgyak számánál fontosabb, hogy mindegyiknek legyen helye és oka, ne csak kitöltsék az üres felületet. 7. Természetes anyagok A fa, a kerámia, a len vagy a gyapjú tapintása és látványa önmagában is komolyabb hatást kelt, mint a fényes műanyag felületek, még akkor is, ha az áruk hasonló. Egy fa vágódeszka a konyhapulton, egy kerámia tálka az asztalon vagy egy gyapjú szőnyeg a padlón sokat segít abban, hogy a lakás ne egy gyorsan összerakott, ideiglenes térnek, hanem valaki otthonának hasson.

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