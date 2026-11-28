Hiába készülök órákig a családi ebédre, a vendégek gyakran a telefonjukat nyomkodják. Vajon tényleg a fiatalokkal változott meg a vendégség, vagy velünk is?

A múlt vasárnap is úgy készültünk a vendégekre, mintha valami különleges alkalomra várnánk. Megfőztem az ebédet, elővettem a szebb tányérokat, a férjem pedig még a nappaliban is rendet rakott, mielőtt megérkeztek volna a gyerekek. Aztán alig telt el fél óra, és azt vettem észre, hogy mindenki a saját telefonját nézi. Ott ültünk egymással szemben, mégis olyan érzésem volt, mintha valójában mindenki máshol lenne.

Az anyósom kicserélte a zárat, amíg nyaraltunk

Régen a vendégség azt jelentette, hogy időt szántunk egymásra

Gyerekkoromban egészen mást jelentett, ha vendégek érkeztek hozzánk. Anyukám már előző nap sütött-főzött, apukám előkészítette a kertben az asztalokat, mi pedig alig vártuk, hogy megérkezzenek a rokonok. Nem kellett külön programot szervezni, mert maga a találkozás volt az esemény. Órákig beszélgettünk, előkerültek a régi történetek, valaki mindig mesélt valami újat, és még akkor is volt miről beszélni, amikor már mindenki legalább kétszer hallotta ugyanazt a viccet.

Nem állítom, hogy akkoriban minden tökéletes volt, és azt sem, hogy a mai fiataloknak ugyanúgy kellene vendégeskedniük, ahogy mi tettük. Mégis hiányzik valami abból az időből. Olvass még a témában Milyen karácsonyfát választanál horoszkópod szerint? A 12 csillagjegy egészen másképp képzeli el az ünnepi dekorációt A hálaadás időszaka jön – de tényleg muszáj elégedettnek lennünk azzal, amink van? 3 csillagjegy, aki a legnehezebb helyzetekben mutatja meg az igazi erejét Ezt hozza 2026. november 6. a numerológia szerint: búcsú és lezárás

Az az érzés, hogy ha valaki eljön hozzánk, akkor valóban velünk szeretne lenni, nem csupán azért érkezik, mert illik időnként meglátogatni a családot.

Ma már néha azt sem tudom, minek készülök ennyit A férjem szerint túl sokat várok el másoktól, és nem kell minden találkozásból nagy eseményt csinálni. Ebben talán igaza is van. Mégis furcsa érzés, amikor órákig készülök az ebéddel, próbálok olyan ételeket főzni, amelyeket mindenki szeret, aztán az asztalnál ülve azt látom, hogy a beszélgetés helyett mindenki a képernyőjét görgeti. Legutóbb például a lányom barátja egyetlen mondatot sem szólt az ebéd alatt, a lányom pedig időnként felnevetett valamin, amit a telefonján olvasott. Amikor megkérdeztem, min nevet, csak annyit mondott, hogy semmi különös. Nem akartam rendre utasítani őket, mert nem szeretném, ha a hozzánk járás valamiféle kötelező udvariassági gyakorlattá válna. De közben azon gondolkodtam, vajon tényleg ennyire érdektelen lett egymás társasága, vagy egyszerűen már nem tudunk mit kezdeni a csenddel? Talán mi sem kérdezünk már jól Egyik este, amikor a lányommal kettesben maradtunk, szóba hoztam neki a dolgot. Elmondtam, hogy nem várom el, hogy minden alkalommal órákig szórakoztassanak bennünket, de rosszul esik, amikor úgy érzem, mintha csak egy kötelező állomás lennénk a hétvégéjükben. Meglepően őszintén válaszolt. Azt mondta, sokszor azért veszi elő a telefonját, mert nem tudja, miről beszélgessünk. Szerinte mi mindig ugyanazokat a kérdéseket tesszük fel: mi újság a munkában, mikor jönnek az ünnepek, mit terveznek a nyárra. Ha valami személyesebbet mesélne, sokszor azt érzi, hogy rögtön tanácsot kap, vagy összehasonlítjuk azzal, ahogyan mi csináltuk annak idején. Ez először rosszul esett, mert soha nem gondoltam volna, hogy ennyire nehéz velünk beszélgetnie. Aztán rájöttem, hogy talán tényleg nem mindig hagyunk elég teret annak, hogy mások a saját történeteiket meséljék el. Mi a régi emlékeinket szeretjük felidézni, ők pedig talán inkább arról beszélnének, ami éppen most foglalkoztatja őket. Nem szeretném, ha a családi ebéd is csak egy kipipálandó program lenne A következő alkalommal nem készítettem különösebb tervet, és nem is vártam el, hogy mindenki egész délután az asztalnál üljön. Inkább megpróbáltam másképp alakítani a beszélgetést. Megkérdeztem a lányomat egy új munkahelyi projektjéről, a párját pedig arról, milyen terveik vannak a következő hónapokra. Nem akartam minden válasz után rögtön hozzáfűzni a saját véleményemet, inkább hagytam, hogy meséljenek. A telefonok persze most is előkerültek, és nem lett egyik pillanatról a másikra olyan a hangulat, mint a régi családi összejöveteleken. De volt néhány olyan perc, amikor valóban egymásra figyeltünk, és ez nekem már sokat jelentett. Azóta is készülök a vasárnapi ebédekre, de már nem gondolom, hogy attól lesz jó egy vendégség, ha mindenki órákig ül az asztalnál. Talán nem a telefonokat kell mindenáron eltüntetnünk, hanem újra meg kell tanulnunk úgy együtt lenni, hogy mindenkinek legyen kedve letenni őket.

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