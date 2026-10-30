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Így súrold ki a hagymaszagot a fa vágódeszkádból
Unsplash

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Így súrold ki a hagymaszagot a fa vágódeszkádból

Váradi Petra
Írta 2026.10.30.
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Szódabikarbóna, citrom és néhány egyszerű tisztítási trükk segíthet megszabadulni a fa vágódeszkába ivódott hagymaszagtól, és frissen tartani a konyhai eszközt.

A fa vágódeszka könnyen átveszi a hagyma, a fokhagyma és más intenzív illatú alapanyagok szagát, amely még alapos mosogatás után is megmaradhat. Szerencsére néhány egyszerű házi praktikával eltávolíthatod a kellemetlen hagymaszagot, és frissen tarthatod a konyhai eszközödet.

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Miért marad meg a hagyma szaga a fa vágódeszkán?

A fa természetes, porózus anyag, amelynek apró pórusaiba és felületi repedéseibe könnyen bejuthatnak az élelmiszerekből származó nedvességek és illatanyagok. A hagyma vágásakor felszabaduló kéntartalmú vegyületek különösen intenzív szagúak, ezért a deszka a mosogatás után is kellemetlenül illatozhat.

A hagyományos mosogatószeres tisztítás sokszor nem elegendő a szagok teljes eltávolításához. Ilyenkor érdemes olyan kíméletes módszert választani, amely segít megtisztítani a felületet anélkül, hogy károsítaná a fát.

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