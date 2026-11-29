A dauer sokáig az idősebb generációk frizurájának számított, mára azonban a fiatalok körében is igazi trenddé vált. Mutatjuk, miért tért vissza ez a klasszikus hajkezelés, és mi változott azóta.

Aki a nyolcvanas, kilencvenes években nőtt fel, jól emlékszik a dauer szagára, a szoros göndör fürtökre, és arra, hogy a nagymama milyen gyakran ment a fodrászhoz, hogy „újrarakják” a haját. Sokan úgy gondolták, hogy a dauer örökre eltűnt a divatból. Aztán néhány éve szépen csendben visszatért, és most már nem az idősebbek kérik, hanem a fiatalok.

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Miért tért vissza a divatba?

A külföldi beszámolók szerint a jelenség nagy része a közösségi médiából indult. Egy új-zélandi lap szerint a dauer 2020-ban jelent meg a TikTokon, amikor egy virginiai fiatal influenszer elkészítette az első dauer videóját. Utána egyre többen szerették volna megismételni, amit láttak.

Egy másik forrás szerint a dél-koreai kultúra, vagyis a koreai hullám is hatott a fiatalokra, főleg a fiatal férfiakra, akik emiatt kezdték dauerolni a hajukat. A kedvelt példák a K-pop együttesek tagjai és színészek voltak. Olvass még a témában 5 divatszín, ami meglepően nagyot megy a 2026-os őszi szezonban 6 outfit ötlet esős időre, ami még sosem hagyott cserben – téged sem fog! Lógó mell, hónaljszőr, cellulit: Női test „problémák”, amiket azért találtak ki, hogy termékeket sózzanak ránk Így tisztítsd meg a gyapjúkabátodat anélkül, hogy tisztítóba vinnéd

Nem a klasszikus nagymamafrizura tért vissza Ez a divat nem a régi, szoros fürtöket hozta vissza. Az új változat lazább és mozgalmasabb. Az egyik lap szerint a fiatalok „brokkoli" dauerjét, vagyis a lágyan hulló, kicsit rendezetlenül göndör fürtöket kifejezetten úgy alakítják ki, hogy bolyhosan és természetesen nézzen ki. Egy új-zélandi lap szerint a mai fiatal férfiak dauerja jól felismerhető: oldalt és hátul rövidebb, felül pedig rétegzett, göndör fürtök vannak. Miért épp most? A szakemberek szerint van egy másik oka is: megváltozott a természetes hullámhoz való viszony. Az egyik fodrász úgy látja, hogy évtizedeken át azok, akiknek göndör volt a hajuk, kiegyenesítették, mert azt tartották szépnek, de ma már teljesen elfogadott a természetes hullám viselése. Ebből lett egy új trend. Most pont fordítva történik: azok kérik a göndör fürtöket, akiknek egyenesebb a hajuk, szeretnének mozgást vinni bele, és ez hajtja a dauer visszatérését. Egy londoni fodrász szerint az elmúlt években egyre többen fogadják el a természetesen göndör hajat, és a dauer ennek is része lehet. Szerinte a trend egyik pozitívuma az is, hogy könnyen formázható. Tényleg sorban állnak érte? A fiatalok érdeklődése valós, ezért egyre több szakember kínálja a dauert a szolgáltatásai között. Ebben közrejátszhat az is, hogy a szakmai beszámolók szerint a modern dauerformulák sokkal kíméletesebbek a réginél: úgy fejlesztették őket, hogy a forma megmaradjon, de a haj épsége is védett legyen. Az egyik kiadvány szerint ma már előbb jön a haj állapota, és csak utána a stílus. Vannak olyan változatok is, amelyek nem erős göndörséget adnak, hanem lágy hullámot, és olyanok is, amelyek a rakoncátlan fürtöket rendezik. Talán ezért sem érzik a vendégek azt, hogy az egészséges haj és a hullámok között kell választaniuk. Ettől függetlenül fontos, hogy egy szakember előbb felmérje a haj állapotát, és csak utána döntsön. Ha te is kedvet kaptál egy dauerhez, az a legfontosabb, hogy találj egy megbízható szakembert, aki minden előnyével és hátrányával megismertet. Olyat, aki megnézi a hajad állapotát, megkérdezi, mennyire festett vagy kezelt, és őszintén megmondja, hogy illik-e hozzád a dauer, vagy inkább más megoldást javasol. A mai dauer már nem a régi, szoros fürtöket hozza vissza, hanem lazább, természetesebb hullámokat, de attól még vegyi kezelés marad, ezért a jó döntéshez jó tanács kell. Ha ez megvan, nyugodtan belevághatsz.

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