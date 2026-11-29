Nem csupán a karácsony közeledtét jelzik: az adventi koszorú gyertyáinak különleges jelentése van. Ismerd meg a mögöttük rejlő szimbolikát és a hagyomány eredetét!

Az adventi koszorú sok otthonban a karácsonyi készülődés egyik legfontosabb jelképe, a gyertyák meggyújtása pedig az ünnepvárás meghitt pillanata. A négy láng azonban nem pusztán az adventi vasárnapokat számolja: mindegyikhez külön jelentés kapcsolódik, amelyek a keresztény hagyományban a hitet, a reményt, az örömöt és a szeretetet szimbolizálják. De vajon honnan ered ez a szokás, és miért éppen ilyen színű gyertyák kerülnek a koszorúra?

Az adventi koszorú négy gyertyája az adventi időszak négy vasárnapját jelképezi. A keresztény hagyományban az advent a karácsonyra, vagyis Jézus Krisztus születésének ünnepére való lelki felkészülés időszaka. A gyertyák fénye a várakozást, a világosságot és a karácsony közeledtét szimbolizálja.

A szokás szerint minden adventi vasárnapon eggyel több gyertyát gyújtunk meg, így a koszorú fénye hétről hétre erősebbé válik. Ez a fokozatosság jelképesen azt fejezi ki, hogy a karácsony közeledtével egyre közelebb kerülünk a fény, a remény és az ünnep megérkezéséhez. Érdekesség, hogy az adventi koszorú eredeti formája nem egészen úgy nézett ki, mint a ma ismert, négygyertyás változat. A hagyomány a 19. századi Németországból származik, ahol Johann Hinrich Wichern evangélikus lelkész készített először ilyen koszorút. Egy hamburgi gyermekotthon lakóinak szerette volna szemléletesebbé tenni a karácsonyig hátralévő időt. Az első adventi koszorú 1839-ben készült, és egy nagy, fakerékre emlékeztető szerkezet volt, amelyre összesen 24 gyertya került: négy nagyobb, a vasárnapokat jelölő gyertya, valamint húsz kisebb, a hétköznapokat jelképező gyertya. Naponta eggyel többet gyújtottak meg, így a gyerekek pontosan láthatták, mennyi idő van még hátra karácsonyig. A hagyomány később egyszerűsödött, és a négy vasárnapi gyertya maradt meg a ma elterjedt változatban.

Ezt jelképezi az adventi koszorú négy gyertyája A négy gyertyához a keresztény hagyományban négy fontos erény és érzés kapcsolódik: a hit, a remény, az öröm és a szeretet. Mindegyiknek megvan a maga helye az adventi várakozásban, és az egyes vasárnapokhoz is külön jelentés társul. Az első gyertya a hit jelképe. Advent első vasárnapján a lila gyertya lángja arra emlékeztet, hogy az ünnepi készülődés nem csupán a külsőségekről szól. A hit a bizalomról, a lelki elmélyülésről és arról az üzenetről szól, amelyet a karácsony képvisel. Ez a gyertya a keresztény értelmezésben a várakozás kezdetét és a lelki felkészülést jelzi. A második gyertya a reményt szimbolizálja. Advent második vasárnapján újabb láng gyullad fel, amely a bizakodást és a jövőbe vetett hitet jelképezi. A keresztény hagyományban ez az ígéret beteljesülésébe vetett bizalomhoz kapcsolódik. A remény arra emlékeztet, hogy a nehezebb időszakokban is érdemes kapaszkodót és fényt keresni. A harmadik gyertya az örömöt jelenti. Ez a koszorú különleges gyertyája, hiszen a hagyományos összeállításban rózsaszínű, míg a másik három lila. Advent harmadik vasárnapját Gaudete vasárnapnak is nevezik, ami latinul azt jelenti: örvendjetek! A rózsaszín gyertya a karácsony közelsége felett érzett örömöt, valamint a várakozás ünnepibb, derűsebb szakaszát fejezi ki. A negyedik gyertya a szeretet jelképe. Advent utolsó vasárnapján a negyedik láng is felragyog, teljessé téve a koszorút. A szeretet a karácsony egyik legfontosabb üzenete, amely a családi összetartozásra, az egymás iránti figyelemre, az elfogadásra és a gondoskodásra irányítja a figyelmet. Ez a gyertya már egészen közel hozza a karácsony ünnepét.

Miért lila és rózsaszín az adventi gyertyák hagyományos színe? Ha megfigyeljük a hagyományos adventi koszorúkat, feltűnhet, hogy a négy gyertya közül három lila, egy pedig rózsaszín. Ennek szintén vallási háttere van. A lila a keresztény liturgiában a bűnbánat, az elcsendesedés és a lelki felkészülés színe, ezért az adventi időszakhoz is szorosan kapcsolódik. A rózsaszín gyertya az advent harmadik vasárnapjához kötődik, amikor az egyházi liturgiában is megjelenik ez a szín. A Gaudete vasárnap az adventi időszak örömtelibb pillanata: azt jelzi, hogy a várakozás lassan a végéhez közeledik, és már egészen közel van a karácsony. Napjainkban rengeteg fehér, piros, arany, ezüst vagy éppen természetes árnyalatú változattal találkozhatunk. Ezek elsősorban az otthonok dekorációjához és az egyéni ízléshez igazodnak, miközben a négy gyertya szimbolikus jelentése változatlanul megőrizhető.