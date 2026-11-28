A telefon este nyolc után csörgött, és már a kijelzőt nézve tudtam, hogy nem a hogylétem érdekli. Apa sosem hív csak úgy. Ha megjelenik a neve, az azt jelenti, hogy elromlott a mosógép, nem találja a lakás biztosításának papírjait, vagy nem érti, miért nem engedi be az online ügyintézésnél a rendszer. Aznap este egy e-mail-fiók jelszava miatt kerestem elő a laptopot a kanapé mellől.

Harminckét perc volt a hívás, utána megnéztem. Ebből körülbelül kettő szólt rólam: megkérdezte, hogy vagyunk, és mielőtt válaszoltam volna, már azt mondta, „na jó, akkor hol írjam be”. Nem haragudtam. Pontosan ezt vártam. Ez a baj: már nem is vártam mást.

Egy hónap KonMari: mit tanultam magamról a rendrakás közben

Apám hetvenegy éves, hat éve él egyedül, mióta anyámmal elváltak. Egy panellakásban, a város másik végén, ahova fél óra autóval. Dolgos, száraz, kevés beszédű ember, aki életében nem mondta ki, hogy szeret, de harmincfokos melegben is kiment a kocsihoz, ha kellett valamit vinni. A szeretetét mindig így adta: csinált valamit. És most, hogy már nem tud annyi mindent csinálni, mintha nem maradt volna nyelve hozzá.

A húgom, Eszter, gyakrabban beszél vele, mint én. Ő mondta egyszer, hogy „ne vedd magadra, ilyen, nem fog megváltozni”. Igaza volt, és mégis dühített. Mert attól, hogy valaki ilyen, még fáj. Olvass még a témában Grincs vagy angyal? Ezekkel a csillagjegyekkel a legkönnyebb és a legnehezebb együtt karácsonyozni „A gyerek nem akart sapkát viselni, az anyja ráhagyta, erre kapott egy fülgyulladást” – Az engedékeny nevelés kemény következményei Szerintem a régi idők, amiket visszasírunk, igazából sosem léteztek Milyen barát vagy valójában? Derítsd ki, hogyan támogatod a hozzád közel állókat!

Aztán egy szombaton átmentem hozzá, mert vásárolni kellett. A konyhaasztalon ott volt a bevásárlólista, az ő ceruzaírásával, és a lista alján, külön sorban: „Petit megkérdezni: hogy van a gyerek az iskolában.” Nem a bevásárláshoz tartozott. Felírta magának. Mint egy teendőt.

Álltam a konyhában a szatyorral, és először gondoltam komolyan arra, hogy ezt ki kellene mondani. Nem veszekedésként. Nem számonkérésként. Egyszerűen csak úgy, ahogy van. Nem aznap csináltam. Két hét kellett hozzá, és egy autóút, mert szemből sosem tudtunk beszélgetni, de egymás mellett ülve, a szélvédőt nézve igen. Vittem a szakrendelésre, és valahol a körgyűrűn mondtam ki: – Apa, hiányzol. Úgy értem, hiányzik, hogy beszélgessünk. Nem csak akkor, amikor valamit el kell intézni. Csend volt. Olyan hosszú, hogy megbántam. Aztán azt mondta: „Hát, mit mondjak én neked? Nem történik velem semmi.” Nem védekezett, nem sértődött meg. Egyszerűen nem értette, miről beszélek. Számára a beszélgetés mint önálló tevékenység nem létezett. Egész életében akkor szólalt meg, ha volt ügy. Ha nincs ügy, minek a telefon. Elmagyaráztam, ahogy tudtam. Hogy nem kell történnie semmi különösnek. Elmesélheti, mit főzött. Hogy a szomszéd kutyája megint felverte a házat. Hogy megnézte azt a háborús dokumentumfilmet, amit mindig néz. Erre azt felelte, hogy az unalmas lenne nekem. Mondtam, hogy nem az. Nem lett utána sírós kibékülés, nem ölelt meg a parkolóban. Beült a rendelőbe, én kint vártam, hazafelé a vércukorról beszélt. Változás viszont lett, csak nem olyan, amire számítottam. Elkezdett hívni, de mindig valami minimális ürüggyel. „Te, nem tudod véletlenül, mennyibe kerül most egy jó kerti slag?” Nincs kertje. Vagy: „Mondd, az a sorozat, amit te néztél, melyik csatornán ment?” Az ürügy a belépőjegye a beszélgetéshez. Utána viszont már tizenöt percig arról beszél, hogy a szomszédasszony megint kirakta a lábtörlőt, meg hogy drága lett a hús. Eszter nevetett, amikor meséltem. Azt mondta, apa most, hetvenegy évesen tanulja meg azt, amit mi gyerekként sem kaptunk meg tőle. Lehet. Én inkább azt gondolom, hogy mindig is tudta, csak nem volt hozzá bevett formája, és az emberek nem szoktak hetvenen túl új formákat kitalálni. Most már én is hívom. Néha péntek este, cél nélkül. Az első húsz másodperc mindig kínos, mert megkérdezi, történt-e valami. Mondom, hogy nem. Erre azt mondja: „Aha.” Aztán elkezd mesélni. Tegnap azzal nyitott, hogy vett egy új bögrét, mert letört a régi füle. Hét percig tartott a sztori. Nem szóltam közbe.

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Kisokos Angyalszámok 111, 444, 777 jelentése

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