3 dolog, amit soha többet ne higgy el az olasz utakról – utószezonban főleg nem állják meg a helyüket

Olaszországba utazni mindig isteni, de a felkészülés során te is könnyen belefuthatsz olyan beidegződésekbe, amelyek inkább aggodalmat keltenek, mint segítenek. Mutatjuk a három legelterjedtebb tévhitet, amelyek valójában egyáltalán nem állják meg a helyüket.

Nagyon szeretek online csoportokhoz csatlakozni egy-egy út megtervezése előtt, mert a helyi titkok és bevált praktikák felkutatására ezek a közösségek kiválóak – még úgyis, hogy nyilván mindig mérlegelni kell az egyéni tapasztalást, és hogy az emberek éppúgy felnagyítják a rosszat, ahogy a jót. Bár Dél-Olaszországban már jártam korábban, Szicílián még nem, így nyitottan vártam az élményeket.

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A csoportot, ahová beléptem, egy helyi idegenvezető hozta létre, aki kétségtelenül rengeteg hasznos információt megosztott, de utólag tisztán látom, hogy túlzóan a saját malmára hajtotta a vizet. Olyan mértékben hivatkozott pl. a helyismeret elengedhetetlen mivoltára, hogy majdnem behúzott a csőbe – ám a valóság szerencsére teljesen más arcát mutatta.

1. tévhit: Felejtsd el az angolt, mindenki csak olaszul beszél és mutogat

A fórumokon lépten-nyomon abba a figyelmeztetésbe botlottam, hogy fel kell készülnünk a kézzel-lábbal való kommunikációra, mert az olaszok elvből nem beszélnek angolul. Ennek hatására szinte már arra készültem, hogy folyamatosan vállalhatatlan szituációk mellett próbálunk majd boldogulni, ehhez képest kifejezetten kellemes meglepetés ért minket. Olvass még a témában A banán valójában nem jó a majomnak – 10 hazugság, amit az állatokról tanultunk 5 tipp, amivel végre nemcsak kibírom, hanem élvezem is a többórás autós utazásokat Lassan véget ér a korlátlan utazások kora? Ezt tapasztaltam mostanában „Ha nekem rossz, legyen az másnak is” – Magyar mentalitás jelenségek, amiktől jó lenne végre megszabadulni

Ahol megfordultunk, ott vagy meglepően sokan beszéltek angolul, vagy pontosan birtokolták azt a szókincset és kommunikációs készséget, amire nekünk utazóként szükségünk volt – a lényeg az, hogy kivétel nélkül mindenhol megértettük magunkat.

Nem csupán arról volt szó, hogy az éttermekben a pincérek gördülékenyen kommunikáltak és a fogásokon túl pl. a helyi megállókról is naprakész infót adtak.

A saját házában csomagmegőrzőt fenntartó néni éppúgy tökéletesen elboldogult az angollal, mint a vonat kalauza vagy a főpályaudvaron kávét főző srác. Érdekes módon korábban Észak-Olaszországban, a Dolomitok vidékén sokkal inkább éreztük a nyelvi elszigeteltséget (ott a német és az olasz dominált), de Szicílián egyetlen pillanatra sem akadtunk el.

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