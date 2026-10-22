Már semminek nem tudsz igazán örülni? A funkcionális kiégés

Megnézed a régóta várt sorozat új évadát, és a végén azt veszed észre, hogy fogalmad sincs, mi történt az utolsó két részben. A kávéd ugyanúgy illatozik, mint régen, csak épp nem érzel semmit, amikor megiszod. Ez nem feltétlenül depresszió, és nem is lustaság. Lehet, hogy a funkcionális kiégés egyik csendes tünetével, az úgynevezett anhedóniával van dolgod, amikor a megszokott örömforrások egyszerűen elhalványulnak, miközben kívülről minden a régi. Az alábbi öt jel segíthet felismerni, ha nálad is ez történik.
1. A hobbijaid feladattá váltak
Ami régen feltöltött, most inkább egy újabb pipálandó tétel a listán. Leülsz festeni vagy futni indulsz, de közben azon kapod magad, hogy az órát nézed, mikor lehet abbahagyni. Ez az első és legárulkodóbb jel: nem az aktivitással van baj, hanem azzal, ahogyan hozzá viszonyulsz, mert az élvezet helyét átvette a kötelességtudat.
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