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Már semminek nem tudsz igazán örülni? A funkcionális kiégés
Depositphotos

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Már semminek nem tudsz igazán örülni? A funkcionális kiégés

Farkas Izabella
Írta 2026.10.22.
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Pszichológusok szerint ez a típusú kiégés gyakran évekig rejtve marad, mert nem jár drámai összeomlással, csak lassan szívja ki az életből a színeket.

Megnézed a régóta várt sorozat új évadát, és a végén azt veszed észre, hogy fogalmad sincs, mi történt az utolsó két részben. A kávéd ugyanúgy illatozik, mint régen, csak épp nem érzel semmit, amikor megiszod. Ez nem feltétlenül depresszió, és nem is lustaság. Lehet, hogy a funkcionális kiégés egyik csendes tünetével, az úgynevezett anhedóniával van dolgod, amikor a megszokott örömforrások egyszerűen elhalványulnak, miközben kívülről minden a régi. Az alábbi öt jel segíthet felismerni, ha nálad is ez történik.

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Ami régen feltöltött, most inkább egy újabb pipálandó tétel a listán. Leülsz festeni vagy futni indulsz, de közben azon kapod magad, hogy az órát nézed, mikor lehet abbahagyni. Ez az első és legárulkodóbb jel: nem az aktivitással van baj, hanem azzal, ahogyan hozzá viszonyulsz, mert az élvezet helyét átvette a kötelességtudat.

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