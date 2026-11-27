Töltött káposzta, székelykáposzta és még három mennyei fogás: ezekkel a káposztás ételekkel a hideg téli napok is sokkal finomabbak lesznek.

A káposzta az egyik legsokoldalúbb téli alapanyag: olcsó, könnyen beszerezhető, és rengeteg finom, laktató étel készíthető belőle. Ráadásul rostban és C-vitaminban is gazdag, így a hideg hónapokban különösen érdemes gyakrabban fogyasztani. Mutatunk öt egyszerű káposztás receptet, amelyekhez nem kell különleges alapanyag vagy órákig tartó konyhai munka!

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1. Klasszikus töltött káposzta

A töltött káposzta igazi téli klasszikus, amelyből egy nagyobb fazékkal akár több napra is előre gondoskodhatunk az ebédről.

Hozzávalók (4-6 adaghoz): Olvass még a témában „Érzem, hogy lenéznek, amikor az étterembe a gyereket is magammal viszem” – Mikor kezdtük el gyűlölni a gyerekes családokat? „Miért csak akkor akar segíteni, amikor már kikészültem?!” – nők történetei az együttélésről „Én a megoldóember voltam, ő pedig az, aki eltűnik” – Milyen hatással van a testvérekre, ha bántalmazó családban nőnek fel Tényleg választanunk kell a „karácsonyi varázs” és az ép elménk megőrzése között?

500 g darált sertéshús

10-12 savanyú káposztalevél

500 g savanyú káposzta

100 g rizs

1 fej vöröshagyma

2 gerezd fokhagyma

1 evőkanál őrölt pirospaprika

só, bors

1 teáskanál őrölt kömény

2 evőkanál olaj

tejföl a tálaláshoz

Elkészítés:

A rizst félig megfőzzük, majd összekeverjük a darált hússal, az apróra vágott hagymával, a zúzott fokhagymával és a fűszerekkel. A tölteléket a savanyú káposztalevelekbe csomagoljuk. Egy nagyobb lábas aljára tesszük a savanyú káposzta felét, ráhelyezzük a töltelékeket, majd befedjük a maradék káposztával. Felöntjük annyi vízzel, hogy ellepje, és kis lángon körülbelül 1,5-2 órán át főzzük. Tejföllel és friss kenyérrel kínáljuk.

2. Székelykáposzta egyszerűen Ha valami igazán laktató, szaftos egytálételre vágyunk, a székelykáposzta remek választás. A savanyú káposzta és a puha sertéshús párosa szinte verhetetlen. Hozzávalók (4 adaghoz): 600 g sertéslapocka

700 g savanyú káposzta

1 nagy fej vöröshagyma

2 evőkanál olaj

1 evőkanál őrölt pirospaprika

2 gerezd fokhagyma

1 teáskanál őrölt kömény

2 babérlevél

só, bors

150 g tejföl Elkészítés: A felaprított vöröshagymát olajon megdinszteljük, hozzáadjuk a kockákra vágott sertéshúst, és fehéredésig pirítjuk. Lehúzzuk a tűzről, megszórjuk pirospaprikával, hozzáadjuk a fokhagymát és a fűszereket, majd kevés vízzel felöntjük. Fedő alatt körülbelül 40 percig pároljuk. Ezután hozzáadjuk a savanyú káposztát, és további 30-40 percig főzzük, amíg a hús teljesen megpuhul. A végén tejföllel krémesítjük, vagy külön kínáljuk mellé. 3. Káposztás bableves füstölt hússal Ez a tartalmas leves a savanyú káposzta pikáns ízét a bab laktató jellegével és a füstölt hús aromájával ötvözi. Különösen jól esik egy hideg napon, ráadásul konzervbabbal gyorsabban is elkészíthető. Hozzávalók (4 adaghoz): 400 g savanyú káposzta

1 konzerv fehérbab (kb. 240 g lecsepegtetve)

200 g füstölt kolbász vagy füstölt hús

1 fej vöröshagyma

2 gerezd fokhagyma

1 evőkanál őrölt pirospaprika

2 babérlevél

1 evőkanál olaj

só, bors

150 g tejföl

1 evőkanál liszt Elkészítés: A hagymát apróra vágjuk, majd olajon megdinszteljük. Hozzáadjuk a felkarikázott kolbászt vagy a feldarabolt füstölt húst, lehúzzuk a tűzről, és megszórjuk pirospaprikával. Beletesszük a savanyú káposztát, a fokhagymát és a babérlevelet, majd felöntjük körülbelül 1,2 liter vízzel. Hús használata esetén puhára főzzük, kolbásszal körülbelül 25-30 perc is elegendő. Ezután hozzáadjuk a leöblített konzervbabot, és további 10 percig főzzük. A tejfölt simára keverjük a liszttel és egy kevés forró levessel, majd behabarjuk vele az ételt. 4. Pirított káposztás tészta A káposztás tészta igazi pénztárcabarát klasszikus, amelyhez mindössze néhány alapanyagra van szükség. Gyors ebédnek vagy vacsorának is tökéletes, és hús nélkül is igazán laktató. Hozzávalók (4 adaghoz): 1 kisebb fej fejes káposzta (kb. 800 g)

400 g kockatészta

3 evőkanál olaj

1 teáskanál cukor

só, bors Elkészítés: A káposztát nagy lyukú reszelőn lereszeljük, megsózzuk, majd néhány percig állni hagyjuk. Egy nagyobb serpenyőben felhevítjük az olajat, hozzáadjuk a cukrot, és enyhén karamellizáljuk. Beletesszük a kinyomkodott káposztát, majd közepes lángon, rendszeresen kevergetve körülbelül 25-30 perc alatt puhára és aranybarnára pirítjuk. Közben sós vízben kifőzzük a tésztát, leszűrjük, végül összeforgatjuk a káposztával. Frissen őrölt fekete borssal tálaljuk, de aki édesebben szereti, kevés porcukrot is szórhat rá. 5. Kolozsvári rakott káposzta A kolozsvári rakott káposzta igazi magyaros klasszikus, amelyben a savanyú káposzta, a fűszeres darált hús, a rizs és a tejföl rétegei találkoznak. Laktató, ízekben gazdag fogás, amely akár másnap újramelegítve is nagyon finom. Hozzávalók (4 adaghoz): 700 g savanyú káposzta

400 g darált sertéshús

150 g rizs

1 nagy fej vöröshagyma

2 gerezd fokhagyma

200 g tejföl

1 evőkanál őrölt pirospaprika

2 evőkanál olaj

só, bors

1 teáskanál őrölt kömény Elkészítés: A rizst sós vízben puhára főzzük, a savanyú káposztát pedig szükség esetén átöblítjük, majd néhány perc alatt előfőzzük. A felaprított vöröshagymát olajon megdinszteljük, hozzáadjuk a darált húst, a zúzott fokhagymát és a fűszereket, majd készre pirítjuk. Egy kiolajozott tepsibe vagy hőálló tálba rétegezzük a káposzta felét, a rizst, a húsos ragut, végül a maradék káposztát. A tetejét megkenjük tejföllel, majd 180 fokra előmelegített sütőben 30-35 perc alatt összesütjük, amíg a teteje enyhén megpirul. Tálaláskor még egy kevés tejfölt is kínálhatunk mellé.

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