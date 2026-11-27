A káposzta az egyik legsokoldalúbb téli alapanyag: olcsó, könnyen beszerezhető, és rengeteg finom, laktató étel készíthető belőle. Ráadásul rostban és C-vitaminban is gazdag, így a hideg hónapokban különösen érdemes gyakrabban fogyasztani. Mutatunk öt egyszerű káposztás receptet, amelyekhez nem kell különleges alapanyag vagy órákig tartó konyhai munka!
1. Klasszikus töltött káposzta
A töltött káposzta igazi téli klasszikus, amelyből egy nagyobb fazékkal akár több napra is előre gondoskodhatunk az ebédről.
Hozzávalók (4-6 adaghoz):
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- 500 g darált sertéshús
- 10-12 savanyú káposztalevél
- 500 g savanyú káposzta
- 100 g rizs
- 1 fej vöröshagyma
- 2 gerezd fokhagyma
- 1 evőkanál őrölt pirospaprika
- só, bors
- 1 teáskanál őrölt kömény
- 2 evőkanál olaj
- tejföl a tálaláshoz
Elkészítés:
A rizst félig megfőzzük, majd összekeverjük a darált hússal, az apróra vágott hagymával, a zúzott fokhagymával és a fűszerekkel. A tölteléket a savanyú káposztalevelekbe csomagoljuk. Egy nagyobb lábas aljára tesszük a savanyú káposzta felét, ráhelyezzük a töltelékeket, majd befedjük a maradék káposztával. Felöntjük annyi vízzel, hogy ellepje, és kis lángon körülbelül 1,5-2 órán át főzzük. Tejföllel és friss kenyérrel kínáljuk.
2. Székelykáposzta egyszerűen
Ha valami igazán laktató, szaftos egytálételre vágyunk, a székelykáposzta remek választás. A savanyú káposzta és a puha sertéshús párosa szinte verhetetlen.
Hozzávalók (4 adaghoz):
- 600 g sertéslapocka
- 700 g savanyú káposzta
- 1 nagy fej vöröshagyma
- 2 evőkanál olaj
- 1 evőkanál őrölt pirospaprika
- 2 gerezd fokhagyma
- 1 teáskanál őrölt kömény
- 2 babérlevél
- só, bors
- 150 g tejföl
Elkészítés:
A felaprított vöröshagymát olajon megdinszteljük, hozzáadjuk a kockákra vágott sertéshúst, és fehéredésig pirítjuk. Lehúzzuk a tűzről, megszórjuk pirospaprikával, hozzáadjuk a fokhagymát és a fűszereket, majd kevés vízzel felöntjük. Fedő alatt körülbelül 40 percig pároljuk. Ezután hozzáadjuk a savanyú káposztát, és további 30-40 percig főzzük, amíg a hús teljesen megpuhul. A végén tejföllel krémesítjük, vagy külön kínáljuk mellé.
3. Káposztás bableves füstölt hússal
Ez a tartalmas leves a savanyú káposzta pikáns ízét a bab laktató jellegével és a füstölt hús aromájával ötvözi. Különösen jól esik egy hideg napon, ráadásul konzervbabbal gyorsabban is elkészíthető.
Hozzávalók (4 adaghoz):
- 400 g savanyú káposzta
- 1 konzerv fehérbab (kb. 240 g lecsepegtetve)
- 200 g füstölt kolbász vagy füstölt hús
- 1 fej vöröshagyma
- 2 gerezd fokhagyma
- 1 evőkanál őrölt pirospaprika
- 2 babérlevél
- 1 evőkanál olaj
- só, bors
- 150 g tejföl
- 1 evőkanál liszt
Elkészítés:
A hagymát apróra vágjuk, majd olajon megdinszteljük. Hozzáadjuk a felkarikázott kolbászt vagy a feldarabolt füstölt húst, lehúzzuk a tűzről, és megszórjuk pirospaprikával. Beletesszük a savanyú káposztát, a fokhagymát és a babérlevelet, majd felöntjük körülbelül 1,2 liter vízzel. Hús használata esetén puhára főzzük, kolbásszal körülbelül 25-30 perc is elegendő. Ezután hozzáadjuk a leöblített konzervbabot, és további 10 percig főzzük. A tejfölt simára keverjük a liszttel és egy kevés forró levessel, majd behabarjuk vele az ételt.
4. Pirított káposztás tészta
A káposztás tészta igazi pénztárcabarát klasszikus, amelyhez mindössze néhány alapanyagra van szükség. Gyors ebédnek vagy vacsorának is tökéletes, és hús nélkül is igazán laktató.
Hozzávalók (4 adaghoz):
- 1 kisebb fej fejes káposzta (kb. 800 g)
- 400 g kockatészta
- 3 evőkanál olaj
- 1 teáskanál cukor
- só, bors
Elkészítés:
A káposztát nagy lyukú reszelőn lereszeljük, megsózzuk, majd néhány percig állni hagyjuk. Egy nagyobb serpenyőben felhevítjük az olajat, hozzáadjuk a cukrot, és enyhén karamellizáljuk. Beletesszük a kinyomkodott káposztát, majd közepes lángon, rendszeresen kevergetve körülbelül 25-30 perc alatt puhára és aranybarnára pirítjuk. Közben sós vízben kifőzzük a tésztát, leszűrjük, végül összeforgatjuk a káposztával. Frissen őrölt fekete borssal tálaljuk, de aki édesebben szereti, kevés porcukrot is szórhat rá.
5. Kolozsvári rakott káposzta
A kolozsvári rakott káposzta igazi magyaros klasszikus, amelyben a savanyú káposzta, a fűszeres darált hús, a rizs és a tejföl rétegei találkoznak. Laktató, ízekben gazdag fogás, amely akár másnap újramelegítve is nagyon finom.
Hozzávalók (4 adaghoz):
- 700 g savanyú káposzta
- 400 g darált sertéshús
- 150 g rizs
- 1 nagy fej vöröshagyma
- 2 gerezd fokhagyma
- 200 g tejföl
- 1 evőkanál őrölt pirospaprika
- 2 evőkanál olaj
- só, bors
- 1 teáskanál őrölt kömény
Elkészítés:
A rizst sós vízben puhára főzzük, a savanyú káposztát pedig szükség esetén átöblítjük, majd néhány perc alatt előfőzzük. A felaprított vöröshagymát olajon megdinszteljük, hozzáadjuk a darált húst, a zúzott fokhagymát és a fűszereket, majd készre pirítjuk. Egy kiolajozott tepsibe vagy hőálló tálba rétegezzük a káposzta felét, a rizst, a húsos ragut, végül a maradék káposztát. A tetejét megkenjük tejföllel, majd 180 fokra előmelegített sütőben 30-35 perc alatt összesütjük, amíg a teteje enyhén megpirul. Tálaláskor még egy kevés tejfölt is kínálhatunk mellé.
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