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5 csillagjegy, akiknek egy régóta húzódó ügye zárul le október első felében
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5 csillagjegy, akiknek egy régóta húzódó ügye zárul le október első felében

Farkas Izabella
Írta 2026.10.10.
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Néhány csillagjegynek tényleg eljön a pillanat, amikor egy régóta húzódó ügy végre lezárulhat, vagy legalább új fordulatot vehet.

Vannak ügyek, amelyek hetek vagy akár hónapok óta húzódnak, és hiába próbáljuk megoldani őket, valahogy mindig újabb akadályba ütközünk. Október első felében azonban az asztrológia szerint öt csillagjegy végre pontot tehet egy régóta nyitott kérdés végére, legyen szó szerelemről, munkáról vagy egy fontos személyes döntésről.

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Kos

Egy régi munkahelyi konfliktus vagy egy félbemaradt projekt kerülhet most elő, amit hónapokkal ezelőtt félretettél, mert nem volt rá energiád foglalkozni vele. A Kos most kevésbé türelmetlen a szokásosnál, és ez pont jókor jön: lehet, hogy egy kolléga vagy üzleti partner maga kezdeményezi az egyeztetést, amit te már rég szerettél volna. Az önuralom most többet ér, mint a gyors reakció, és ez meg is hozza a gyümölcsét.

Érdemes most nem előre rohanni a válasszal, hanem hagyni, hogy a másik fél is kimondja, amit gondol. A régi sértődés sokszor apróbb, mint amekkorára a fejedben hízott.

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