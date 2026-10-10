5 csillagjegy, akiknek egy régóta húzódó ügye zárul le október első felében

Néhány csillagjegynek tényleg eljön a pillanat, amikor egy régóta húzódó ügy végre lezárulhat, vagy legalább új fordulatot vehet.

Vannak ügyek, amelyek hetek vagy akár hónapok óta húzódnak, és hiába próbáljuk megoldani őket, valahogy mindig újabb akadályba ütközünk. Október első felében azonban az asztrológia szerint öt csillagjegy végre pontot tehet egy régóta nyitott kérdés végére, legyen szó szerelemről, munkáról vagy egy fontos személyes döntésről.

Nyár végi holdfogyatkozás: 3 csillagjegy leteszi a régi fájdalmát A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Kos

Egy régi munkahelyi konfliktus vagy egy félbemaradt projekt kerülhet most elő, amit hónapokkal ezelőtt félretettél, mert nem volt rá energiád foglalkozni vele. A Kos most kevésbé türelmetlen a szokásosnál, és ez pont jókor jön: lehet, hogy egy kolléga vagy üzleti partner maga kezdeményezi az egyeztetést, amit te már rég szerettél volna. Az önuralom most többet ér, mint a gyors reakció, és ez meg is hozza a gyümölcsét.

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Érdemes most nem előre rohanni a válasszal, hanem hagyni, hogy a másik fél is kimondja, amit gondol. A régi sértődés sokszor apróbb, mint amekkorára a fejedben hízott. Olvass még a témában „Örülök, hogy megkért, de utálom a gyűrűmet” – Titkok, amiket évek alatt sem osztottunk meg a párunkkal „Amikor hullarészegen jelent meg az esküvőmön, azt mondtam: ennyi volt” – Családtagok, akikkel jobb volt megszakítani a kapcsolatot A névszámod alapján ilyen az ideális partnered „A taxis állította, hogy aznap éjszaka egyszer már hazavitt engem” – Bizarr történetek, amikre sosem lett megnyugtató válasz

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