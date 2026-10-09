5 csillagjegy, akinek október első felében különösen fontos lesz, hogy végre nemet mondjon

Október első felében 5 csillagjegynek különösen fontos lesz meghúznia a határait, és végre nemet mondania arra, ami már túl sokat vesz el tőle.
Október eleje nem a nagy döntések, hanem a kis igenek időszaka szokott lenni: igen egy plusz feladatra, igen egy vacsorameghívásra, igen egy kollégának, aki megint csak öt percre kérné a segítségünket. Most viszont öt csillagjegynél ez a reflex kezd visszaütni, és a csillagok állása szerint épp itt az ideje, hogy valaki végre kimondja: nem.
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Kos
A Kos általában nem fél a konfliktustól, mégis van egy terület, ahol évek óta hallgat: amikor a családja vagy a párja von be olyan tervekbe, amikhez semmi kedve. Október első hetében egy ilyen helyzet újra előkerül, és a megszokott igen, persze helyett most tényleg nehezére esik majd bólogatni. Ez jó jel. A feszültség, amit érez, nem rosszkedv, hanem a határai felé mutat.