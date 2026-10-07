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A 4 leggyakoribb testbeszéd-jel a kezeddel, ami hazugságot sejtet
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A 4 leggyakoribb testbeszéd-jel a kezeddel, ami hazugságot sejtet

Farkas Izabella
Írta 2026.10.07.
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A legtöbb ember, amikor hazudik, nem az arcával árulja el magát, hanem azzal a résszel, amire a legkevésbé figyel oda.

A testbeszéd-kutatók régóta hangsúlyozzák, hogy a kéz mozgása sokkal nehezebben kontrollálható tudatosan, mint a mimika, ezért érdemes inkább erre figyelni, ha valakinek a szavai és a viselkedése nem áll össze egésszé.

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1. A kéz a szájhoz vagy az archoz vándorol

Az egyik legismertebb és legtöbbet vizsgált jel, amikor valaki beszéd közben önkéntelenül a szája elé emeli a kezét, mintha vissza akarná tartani a saját mondatát. Ez megjelenhet úgy is, hogy csak egy-két ujjal érinti meg az ajkát, vagy úgy, hogy az egész tenyerét odanyomja, miközben tovább beszél. Gyakori változat az orr gyors, szinte észrevétlen megdörzsölése is egy-egy kényesebb mondat kimondása közben. A mozdulat mögött a szociálpszichológiában régóta ismert ösztönös gátlás áll: a gyerekkorban rögzült „kezet a szám elé, hogy ne jöjjön ki rossz szó” reflex felnőttként is előtör, csak sokkal finomabb formában.

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