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4 kiegészítő, amiért felesleges vagyonokat kiadni – az olcsó is pontosan ugyanúgy néz ki
Unsplash

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4 kiegészítő, amiért felesleges vagyonokat kiadni – az olcsó is pontosan ugyanúgy néz ki

Nagy Emília
Írta 2026.10.08.
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Nem kell vagyonokat költened ahhoz, hogy elegánsnak tűnj: ez a 4 kiegészítő olcsón is ugyanolyan jól mutat.

Nem minden drága kiegészítő mutat jobban csak azért, mert többe kerül. Vannak darabok, amelyeknél a pénztárcabarát változat ugyanazt az elegáns hatást hozza, így teljesen felesleges értük vagyonokat kiadni. Mutatjuk, melyek azok, amelyekből nyugodtan választhatsz olcsóbb verziót.

4 csillagjegy, akit szinte lehetetlen átverni

1. Vékony aranylánc

A finom, egyszerű láncszemekből álló, 14-18 karátos aranynak látszó nyakláncok az egyik legjobb példák arra, hogy a vékony kialakítás önmagában elrejti az anyag valódi értékét. Egy ilyen darab a bőrön, különösen nyári barnulással vagy akár anélkül is, pontosan ugyanazt a csillogást adja, akár valódi aranyból készült, akár jó minőségű aranyozott bizsuból. A probléma inkább akkor jelentkezik, ha hetekig nem veszik le fürdés vagy edzés közben sem, hiszen ilyenkor a bevonat előbb-utóbb kopni kezd.

Ha valaki nem minden nap, hanem alkalmanként hordja, a különbség évekig észrevehetetlen marad.

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