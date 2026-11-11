5 lila káposztás fogás, ami után mind a tíz ujjad megnyalod

A lila káposzta nemcsak köretként finom! Mutatunk öt otthon is elkészíthető fogást, amelyekkel változatosabbá teheted a családi étkezéseket.

A lila káposzta sokkal több lehetőséget rejt, mint gondolnád: nemcsak köretként állja meg a helyét, hanem különleges főételek, tartalmas saláták és még sós sütemények alapanyagaként is remekül működik. Enyhén édeskés íze jól passzol a húsokhoz, a sajtokhoz, az almához és a karakteres fűszerekhez is. Mutatunk öt egyszerűen elkészíthető lila káposztás fogást, amelyekkel egészen új oldaláról ismerheted meg ezt a sokoldalú zöldséget.

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1. Lila káposztás rétes fetával és dióval

Aki eddig csak édes töltelékkel készített rétest, annak érdemes kipróbálnia ezt a különleges, sós változatot. A párolt lila káposzta, a sós feta és a ropogós dió együtt igazán izgalmas ízkombinációt alkot, ráadásul a fogás előételként és könnyű vacsoraként is megállja a helyét.

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