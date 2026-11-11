november 11. Márton napja Ma: 6°C Holnap: 8°C 🌦️
november 11. Márton napja Ma: 6°C Holnap: 8°C 🌦️
Egy rossz takarítási szokás tönkreteheti a parkettát – télen különösen veszélyes
iStock

Címlap / Otthon / Háztartás / Egy rossz takarítási szokás tönkreteheti...

Egy rossz takarítási szokás tönkreteheti a parkettát – télen különösen veszélyes

Váradi Petra
Írta 2026.11.11.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

Télen egyre több parkettán jelennek meg repedések és hézagok. Mutatjuk, milyen takarítási hibákkal ronthatod tovább a padló állapotát, és hogyan előzheted meg a károkat.

Minden ősszel ugyanaz a jelenet játszódik le számtalan nappaliban: beindul a fűtés, néhány hét múlva pedig apró rések jelennek meg a parkettán, esetleg a felülete is megváltozik. Sokan automatikusan a radiátort hibáztatják, pedig a probléma kialakulásában a helytelen takarítási szokások is szerepet játszhatnak. A túl sok vízzel végzett felmosás különösen veszélyes lehet a fapadlóra, főleg akkor, ha a levegő páratartalma egyébként is alacsony.

Pixie frizura 60 felett: kinek áll jól és hogyan kérd a fodrásznál

A parketta fából készül, a fa pedig folyamatosan reagál a levegő páratartalmának változására. Magasabb páratartalom mellett nedvességet vesz fel és enyhén megduzzad, télen viszont, amikor a fűtés miatt kiszárad a lakás levegője, nedvességet veszít és összehúzódik. Ez természetes folyamat, amely minden fapadlót érint. A probléma akkor jelentkezik, amikor a szélsőséges páratartalom-változásokhoz helytelen tisztítási módszerek is társulnak.

Miért veszélyes a túl sok víz a parkettára?

Amikor bőséges vízzel mosunk fel, a nedvesség beszivároghat a fa illesztései közé, illetve károsíthatja a felületkezelést. A fa nem egyformán és nem azonnal reagál a nedvességre: a felülete és a belső rétegei eltérő ütemben vehetnek fel vagy adhatnak le vizet. Ez egyenetlen duzzadáshoz és feszültségek kialakulásához vezethet, ami idővel vetemedést, felpúposodást vagy a felület károsodását okozhatja.

Olvass még a témában

A téli időszakban ráadásul a fűtés miatt szárazabb levegő és a túlzott nedves tisztítás váltakozása különösen kedvezőtlen lehet. A parketta egyik pillanatban nedvességet kap, majd a száraz beltéri levegő hatására ismét veszít belőle. A rendszeres, nem megfelelő nedves tisztítás így tovább ronthatja a padló állapotát.

Sok háztartásban pont télen mosnak fel gyakrabban, hiszen több a sár, a hócsizma nyoma és az utcáról behordott szennyeződés. Így a parketta éppen abban az időszakban kaphat indokolatlanul sok nedvességet, amikor a fűtés miatt a levegő páratartalma is jelentősen ingadozhat.

Padlófelmosás
iStock

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/5
Következő»
🌙KisokosHoldnaptárholdfázisok, teliholdak
Az Otthon rovat legjobbjai minden szerdán a postaládádban

Szerda reggel elküldjük a hét legolvasottabb Otthon-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

5 kozmetikum, amire kár a pénzt költeni

Ezeket olvassák most

Melyik állatot választod? Ez a rejtett személyiségjegyed irányítja a döntéseidet

Melyik állatot választod? Ez a rejtett személyiségjegyed irányítja a döntéseidet

„Bevásároltam, fürdetésre otthon voltam, mesét olvastam, a feleségem mégis kifakadt, hogy mindent ő csinál” – Apaság férfiszemmel

„Bevásároltam, fürdetésre otthon voltam, mesét olvastam, a feleségem mégis kifakadt, hogy mindent ő csinál” – Apaság férfiszemmel

„Tudom, hogy úgysem érsz rá” – anyám minden telefonhívást ugyanazzal a mondattal kezdett, míg egyszer közbe nem szóltam

„Tudom, hogy úgysem érsz rá” – anyám minden telefonhívást ugyanazzal a mondattal kezdett, míg egyszer közbe nem szóltam

Megállnád a helyed egy egyetemi tanár kvízóráján? Teszteld a tudásodat!

Megállnád a helyed egy egyetemi tanár kvízóráján? Teszteld a tudásodat!

Meddig rágódsz a sérelmeden? A csillagjegyek rangsora elárulja

Meddig rágódsz a sérelmeden? A csillagjegyek rangsora elárulja

Vonatos kirándulás Grazba – egy tökéletes novemberi úti cél

Vonatos kirándulás Grazba – egy tökéletes novemberi úti cél

HOZZÁSZÓLÁSOK



Az Otthon rovat legjobbjai minden szerdán a postaládádban

Szerda reggel elküldjük a hét legolvasottabb Otthon-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.