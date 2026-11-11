Egy rossz takarítási szokás tönkreteheti a parkettát – télen különösen veszélyes

Télen egyre több parkettán jelennek meg repedések és hézagok. Mutatjuk, milyen takarítási hibákkal ronthatod tovább a padló állapotát, és hogyan előzheted meg a károkat.

Minden ősszel ugyanaz a jelenet játszódik le számtalan nappaliban: beindul a fűtés, néhány hét múlva pedig apró rések jelennek meg a parkettán, esetleg a felülete is megváltozik. Sokan automatikusan a radiátort hibáztatják, pedig a probléma kialakulásában a helytelen takarítási szokások is szerepet játszhatnak. A túl sok vízzel végzett felmosás különösen veszélyes lehet a fapadlóra, főleg akkor, ha a levegő páratartalma egyébként is alacsony.

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A parketta fából készül, a fa pedig folyamatosan reagál a levegő páratartalmának változására. Magasabb páratartalom mellett nedvességet vesz fel és enyhén megduzzad, télen viszont, amikor a fűtés miatt kiszárad a lakás levegője, nedvességet veszít és összehúzódik. Ez természetes folyamat, amely minden fapadlót érint. A probléma akkor jelentkezik, amikor a szélsőséges páratartalom-változásokhoz helytelen tisztítási módszerek is társulnak.

Miért veszélyes a túl sok víz a parkettára?

Amikor bőséges vízzel mosunk fel, a nedvesség beszivároghat a fa illesztései közé, illetve károsíthatja a felületkezelést. A fa nem egyformán és nem azonnal reagál a nedvességre: a felülete és a belső rétegei eltérő ütemben vehetnek fel vagy adhatnak le vizet. Ez egyenetlen duzzadáshoz és feszültségek kialakulásához vezethet, ami idővel vetemedést, felpúposodást vagy a felület károsodását okozhatja. Olvass még a témában A lakásod legőszintébb pontja: a lim-lom fiók, amit tuti te is szégyellsz Ilyen gyakran kellene valójában mosószerrel kimosni a fürdőruháinkat Inkább legyen kisebb lakásom, mint nagyobb hitelem 5+1 ízléses halloweeni dekoráció, amire a lakberendezők is rábólintanak – lelőhelyekkel

A téli időszakban ráadásul a fűtés miatt szárazabb levegő és a túlzott nedves tisztítás váltakozása különösen kedvezőtlen lehet. A parketta egyik pillanatban nedvességet kap, majd a száraz beltéri levegő hatására ismét veszít belőle. A rendszeres, nem megfelelő nedves tisztítás így tovább ronthatja a padló állapotát.

Sok háztartásban pont télen mosnak fel gyakrabban, hiszen több a sár, a hócsizma nyoma és az utcáról behordott szennyeződés. Így a parketta éppen abban az időszakban kaphat indokolatlanul sok nedvességet, amikor a fűtés miatt a levegő páratartalma is jelentősen ingadozhat.

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