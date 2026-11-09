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Nem a hidegtől repedezik meg a kezed télen – sokan itt rontják el
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Nem a hidegtől repedezik meg a kezed télen – sokan itt rontják el

Váradi Petra
Írta 2026.11.09.
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Télen rendszeresen kirepedezik a kezed? Nemcsak a hideg lehet a hibás: egy hétköznapi szokás is gyengítheti a bőr természetes védőrétegét.

Minden télen ugyanaz a történet: megjelennek az apró repedések az ujjbegyeken, a bőr feszül, néhol már vérzik is, és automatikusan a hideget hibáztatjuk. Pedig a fagyos levegő mellett gyakran egy másik tényező is felelős a problémáért: az, ahogyan naponta akár tízszer is kezet mosunk. A túl forró víz, az erős tisztítószerek és a kézkrém elhagyása együtt olyan mértékben gyengíthetik a bőr természetes védőrétegét, hogy végül a legkisebb mozdulattól is kirepedezhet.

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Miért reped meg a kéz bőre télen valójában?

A bőr legkülső rétegét egy természetes védőréteg óvja, amelynek fontos alkotóelemei a lipidek, vagyis a zsírszerű anyagok. Ezek segítenek megőrizni a nedvességet, és védik a bőrt a külső irritáló hatásoktól. Télen a hideg, a szél és a fűtött helyiségek száraz levegője egyaránt megviselheti ezt a védőréteget, így a kéz könnyebben kiszárad. A valódi problémát sokszor az jelenti, hogy a mindennapi szokásainkkal tovább gyengítjük ezt a természetes védelmet.

Ha a bőr nem tud megfelelően regenerálódni, először húzódni és hámlani kezd, később pedig fájdalmas repedések is kialakulhatnak rajta.

Nő kezet mos
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