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Így hat a telihold az alvásodra, a hangulatodra és a testedre – te is tapasztalod?
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Így hat a telihold az alvásodra, a hangulatodra és a testedre – te is tapasztalod?

Szalai Dóra
Írta 2026.11.09.
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Nehezebben alszol, feszültebb vagy, vagy szokatlanul energikusnak érzed magad? Mutatjuk, milyen hatással lehet a telihold az alvásodra és a szervezetedre.

Hajnali három óra, a plafont bámulod, pedig másnap korán kelsz, és egyébként sosincs gondod az elalvással. Másnap kiderül, hogy a szomszédod is ugyanígy forgolódott, a kolléganőd pedig azt mondja, két napja ingerültebb mindenkinél. Aznap este telihold volt. Véletlen egybeesés, vagy tényleg van ebben valami, amit a testünk és a lelkünk is megérez?

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Mit mond a megfigyelés és mit a tudomány

A kutatók máig vitatkoznak azon, hogy a Hold fényereje vagy gravitációs hatása ténylegesen befolyásolja-e az emberi szervezetet, hiszen a hatása elenyészően kicsi ahhoz képest, amit például egy közeli lámpafény jelent. Ugyanakkor sokan, akik érzékenyebbek a környezeti változásokra, hónapról hónapra ugyanazt tapasztalják: a teliholdas éjszakák körül nyugtalanabbul alszanak, élénkebben álmodnak, és a napjuk is kicsit másképp indul. Ez a megfigyelés önmagában is elég ahhoz, hogy érdemes legyen figyelni rá, függetlenül attól, mi áll pontosan a háttérben.

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