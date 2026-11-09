Hiába fűtesz, hamar kihűl a lakás? Ez a filléres trükk bent tartja a meleget

Nem mindig a fűtés teljesítményével van a baj! Ezekkel az egyszerű otthoni trükkökkel tovább bent tarthatod a meleget, és komfortosabbá teheted a lakást.

Hiába megy egész nap a fűtés, estére mégis kihűl a lakás, reggel pedig hideg szobára ébredsz? Nem feltétlenül a radiátorral van a baj: néhány apró résen és rosszul megválasztott megoldáson keresztül rengeteg hő távozhat. Mutatjuk, hogyan csökkentheted a hőveszteséget egyszerű, pénztárcabarát praktikákkal.

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Miért hűl ki a hálószoba ennyire gyorsan?

A hálószoba gyakran a lakás egyik leghűvösebb helyisége, hiszen sokan itt alacsonyabb hőmérsékletet tartanak, mint a nappaliban. Ha ráadásul a szoba külső falak mellett helyezkedik el, vagy az ablakai kevésbé jól szigetelnek, a hőveszteség még jelentősebb lehet. A nem megfelelően záródó nyílászárókon keresztül beszivárgó hideg levegő folyamatosan rontja a hőérzetet, miközben a falak és az ablakfelületek is hőt vonhatnak el a helyiségtől. Éppen ezért nem mindig az a megoldás, hogy magasabbra állítod a termosztátot: először érdemes megkeresni, hol távozik a meleg.

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