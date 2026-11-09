november 9. Tivadar napja Ma: 8°C Holnap: 6°C 🌦️
november 9. Tivadar napja Ma: 8°C Holnap: 6°C 🌦️
Hiába fűtesz, hamar kihűl a lakás? Ez a filléres trükk bent tartja a meleget
iStock

Címlap / Otthon / Háztartás / Hiába fűtesz, hamar kihűl a lakás? Ez a...

Hiába fűtesz, hamar kihűl a lakás? Ez a filléres trükk bent tartja a meleget

Váradi Petra
Írta 2026.11.09.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

Nem mindig a fűtés teljesítményével van a baj! Ezekkel az egyszerű otthoni trükkökkel tovább bent tarthatod a meleget, és komfortosabbá teheted a lakást.

Hiába megy egész nap a fűtés, estére mégis kihűl a lakás, reggel pedig hideg szobára ébredsz? Nem feltétlenül a radiátorral van a baj: néhány apró résen és rosszul megválasztott megoldáson keresztül rengeteg hő távozhat. Mutatjuk, hogyan csökkentheted a hőveszteséget egyszerű, pénztárcabarát praktikákkal.

Augusztus 12-i napfogyatkozás: mit hoz a csillagjegyednek?

Miért hűl ki a hálószoba ennyire gyorsan?

A hálószoba gyakran a lakás egyik leghűvösebb helyisége, hiszen sokan itt alacsonyabb hőmérsékletet tartanak, mint a nappaliban. Ha ráadásul a szoba külső falak mellett helyezkedik el, vagy az ablakai kevésbé jól szigetelnek, a hőveszteség még jelentősebb lehet. A nem megfelelően záródó nyílászárókon keresztül beszivárgó hideg levegő folyamatosan rontja a hőérzetet, miközben a falak és az ablakfelületek is hőt vonhatnak el a helyiségtől. Éppen ezért nem mindig az a megoldás, hogy magasabbra állítod a termosztátot: először érdemes megkeresni, hol távozik a meleg.

Nő egy takaróba csavarva teázik a konyhaablaknál
iStock

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/5
Következő»
🍽️KisokosMit főzzek ma?receptötlet egy kattintásra
Az Otthon rovat legjobbjai minden szerdán a postaládádban

Szerda reggel elküldjük a hét legolvasottabb Otthon-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

10 laktató diétás vacsora, ami után nem leszel éhes

Ezeket olvassák most

„Évekig én fizettem a szüleim gyógyszereit, miközben a testvérem csak hétvégén látogatta őket” – ekkor lett elegem

„Évekig én fizettem a szüleim gyógyszereit, miközben a testvérem csak hétvégén látogatta őket” – ekkor lett elegem

Idén ősszel szándékosan hagyom romokban a kertemet – ezért döntöttem így

Idén ősszel szándékosan hagyom romokban a kertemet – ezért döntöttem így

„Eladtam az ékszereimet, hogy a fiam egyetemre járhasson” – hála helyett ezt kaptam tőle

„Eladtam az ékszereimet, hogy a fiam egyetemre járhasson” – hála helyett ezt kaptam tőle

„Betiltott szexuális kameraállások a női sportolóknál” – 10 jó hír a nagyvilágból

„Betiltott szexuális kameraállások a női sportolóknál” – 10 jó hír a nagyvilágból

Válassz egy őszi tájat, és megmutatjuk, mire lenne most a legnagyobb szüksége a lelkednek

Válassz egy őszi tájat, és megmutatjuk, mire lenne most a legnagyobb szüksége a lelkednek

3 csillagjegy, akiknek érdemes mindig a megérzéseire hallgatni

3 csillagjegy, akiknek érdemes mindig a megérzéseire hallgatni

HOZZÁSZÓLÁSOK



Az Otthon rovat legjobbjai minden szerdán a postaládádban

Szerda reggel elküldjük a hét legolvasottabb Otthon-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.