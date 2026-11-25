Négy csillagjegy, amelyik akkor is mosolyog, amikor belül már forrong. Vajon te vagy valamelyikük, vagy felismered a környezetedben?

Vannak, akik akkor is mosolyognak, amikor legszívesebben kiadnák magukból az összes felgyülemlett feszültséget. Nem szívesen mutatják meg másoknak, ha valami bántja őket, inkább magukban próbálják feldolgozni a sérelmeket. Az asztrológia szerint négy csillagjegy különösen hajlamos lehet arra, hogy kifelé nyugalmat mutasson, miközben belül egyre csak gyűlik benne a feszültség.

Így szeretnek valójában a levegő csillagjegyek: Ikrek, Mérleg, Vízöntő A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Skorpió – Aki inkább hallgat, mintsem felfedje az érzéseit

A Skorpió híres arról, hogy nehezen enged közel magához másokat, és az érzelmeit sem szívesen teszi közszemlére. Ha valaki megbántja, sokszor nem reagál azonnal, hanem csendben figyel, elemez és magában rakja össze a történteket. A nyugodt arckifejezés mögött azonban komoly indulatok húzódhatnak, amelyeket csak nagyon kevesen vesznek észre. Nem feltétlenül akar konfliktust kezdeményezni, de attól még pontosan emlékszik arra, ki és mivel bántotta meg. Amikor pedig betelik nála a pohár, a korábbi hallgatás után meglepően határozottan adhat hangot a véleményének.

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