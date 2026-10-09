3 csillagjegy, aki nehezen viseli, ha nem ő van a központban

Vannak, akik egy társaságban szinte ösztönösen magukra vonják a figyelmet, és akkor érzik igazán jól magukat, ha aktívan részt vehetnek a beszélgetésben. Ha azonban háttérbe szorulnak, könnyen úgy érezhetik, hogy nem kapják meg azt a figyelmet vagy elismerést, amire vágynak. A horoszkóp szerint három csillagjegynél ez különösen jellemző lehet.
Oroszlán
Az Oroszlán számára természetes, hogy jelen van, véleményt mond, történeteket mesél, és valamilyen módon magára irányítja a figyelmet. Általában nem feltétlenül azért szeret középpontban lenni, mert mindenáron uralni akarja a társaságot, hanem mert fontos számára az elismerés és az, hogy érezze: értékelik. Ha egy beszélgetésben hosszú ideig másokról van szó, miközben ő teljesen háttérbe szorul, azt könnyebben veheti személyes mellőzésnek. Különösen akkor lehet érzékeny erre, ha korábban megszokta, hogy elismerik a teljesítményét és odafigyelnek rá. Ilyenkor látványosan visszahúzódhat, vagy éppen még határozottabban próbálhatja visszaszerezni a figyelmet.
A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »
Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.