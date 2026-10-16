október 16. Gál napja Ma: 17°C Holnap: 19°C ☀️
október 16. Gál napja Ma: 17°C Holnap: 19°C ☀️
2 egyszerű légzőgyakorlat, ami tényleg működik – nem kell hozzá meditációs gurunak lenned
iStock

Címlap / Életmód / Egészség / 2 egyszerű légzőgyakorlat, ami tényleg...

2 egyszerű légzőgyakorlat, ami tényleg működik – nem kell hozzá meditációs gurunak lenned

Szabó Erzsébet
Írta 2026.10.16.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

Hányszor hallottad már a jó tanácsot, hogy „csak vegyél egy mély levegőt", miközben úgy érezted, menten felrobbansz? A rossz hír az, hogy a sima mély levegő ritkán segít – a jó hír viszont az, hogy vannak olyan légzőgyakorlatok, amelyek viszont igen.

Amikor a stressztől gombóc gyűlik a torkodban, a kapkodva vett, hatalmas belégzésekkel akaratlanul is a gázpedálra lépsz: a szíved gyorsabban kezd verni, a tested pedig még inkább készenléti állapotba kapcsol. A légzőgyakorlatok varázsa viszont éppen abban rejlik, hogy közvetlen hozzáférést adnak az idegrendszeredhez – feltéve, ha tudod, hogyan irányítsd a háttérben zajló folyamatot.

3 csillagjegy, akit ősszel megtalál a nagy szerelem

A „belégzés” és a „mély levegő” helyett a titok nyitja szinte mindig a kilégzésben rejlik: amikor tudatosan megnyújtod a levegő kiengedésének idejét, a szervezeted azonnal érzékeli a biztonságot, a szívverésed lelassul, a feszültség pedig finoman kiáramlik az izmaidból.

Akár a légzés ritmusának kiegyenlítésével tereled vissza a fókuszodat a jelenbe, akár a tüdőd legeldugottabb léghólyagjait nyitod meg újra, a tudatos légzés nem boszorkányság, hanem egy biológiailag megalapozott és igazolt lehetőség a gyors megnyugváshoz. Nézzük is meg közelebbről azt a két végtelenül egyszerű módszert, ami nálam már a legnehezebb pillanatokban is bizonyított!

Hosszú kilégzés – ha érzem, hogy kezdek befeszülni

A hosszú be- és kilégzés az egyik legegyszerűbb és leggyakrabban használt módszerem, amit főleg akkor vetek be, amikor érzem, hogy kezdek egyre jobban befeszülni, holott a lehető leggyorsabban kellene megnyugodnom. A lényege mindössze annyi, hogy lassan beszívom a levegőt az orromon keresztül, majd a belégzésnél valamivel hosszabban fújom ki a számon – mondjuk négy másodpercig belélegzem, és hat-nyolc másodpercig engedem ki.

Olvass még a témában

Nő mosolyogva áll az utcán
iStock

Nem akarok óriási levegőt venni, nem erőltetek semmit, csupán a kilégzés lassúságára és nyugalmára figyelek. Közben elképzelem, hogy a belélegzett levegő egyfajta pozitív életerő, ami szétáramlik a testemben – a kilélegzett pedig a feszültség, amitől ilyenformán meg is szabadulok.

Ezt a technikát különösen szeretem egy-egy előadás, prezentáció előtt alkalmazni, amikor már minden készen áll, de érzem, hogy még nem érkeztem meg abba a nyugodt állapotba, ahol kiadhatom magamból a maximumot. A célom ilyenkor nem is a természetes drukk teljes eltüntetése, hanem az, hogy ne engedjem át neki az irányítást.

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/2
Következő»
⚖️KisokosBMI-kalkulátortesttömegindex és haskörfogat
Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Ezt árulja el rólad a neved első betűje a numerológia szerint

Ezeket olvassák most

3 csillagjegy, akiknek nagy pénzügyi fordulatot hozhat az ősz

3 csillagjegy, akiknek nagy pénzügyi fordulatot hozhat az ősz

Magadtól ébredsz hajnalban? Ezt üzeni vele a tested

Magadtól ébredsz hajnalban? Ezt üzeni vele a tested

3 csillagjegy páratlan lelki erővel bír – köztük vagy?

3 csillagjegy páratlan lelki erővel bír – köztük vagy?

Ez a 3 csillagjegy mindig betartja, amit ígér

Ez a 3 csillagjegy mindig betartja, amit ígér

Napi horoszkóp 2026. október 16. – Egyre nagyobb szabadságot kapsz

Napi horoszkóp 2026. október 16. – Egyre nagyobb szabadságot kapsz

„Kit értesítsünk, ha szükséges?” A kórházban jöttem rá, hogy nem tudom a biztos választ

„Kit értesítsünk, ha szükséges?” A kórházban jöttem rá, hogy nem tudom a biztos választ

HOZZÁSZÓLÁSOK



Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.