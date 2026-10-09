1 perces esti rituálé, amivel elengedheted a szüleidtől átvett szorongásokat

A feldolgozatlan félelmek, szorongások nemcsak elmondott történetek, hanem testi mintázatok formájában is továbbadódnak egyik generációról a másikra.

Előfordulhat, hogy olyan félelmeket és szorongásokat cipelsz magaddal, amelyek nem is teljesen a sajátjaid, hanem a családi mintákból és a szüleidtől látott reakciókból épültek fel. Nem kell azonban minden továbbadott aggodalmat magaddal vinned felnőttként is. Ez az egyszerű, mindössze egyperces esti rituálé segíthet abban, hogy tudatosan elválaszd a saját érzéseidet attól, amit korábban átvettél.

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Mi az a generációs szorongás, és miért pont este erősödik fel

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A generációs szorongás nem azt jelenti, hogy szó szerint átvetted volna szüleid gondolatait. Inkább arról van szó, hogy gyerekként megtanultad, miként reagáljon a tested a bizonytalanságra, a konfliktusra vagy a csendre, mert azt láttad otthon. Ha édesanyád mindig este feszült lett, amikor nem tudta, mi lesz holnap, a te idegrendszered is megtanulta, hogy az este egyenlő a veszéllyel. Nem véletlen, hogy a nap vége felé, amikor elcsendesedik körülötted a világ, és nincs mivel elterelni a figyelmedet, ezek a régi minták a felszínre törnek.

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