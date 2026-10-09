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1 perces esti rituálé, amivel elengedheted a szüleidtől átvett szorongásokat
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1 perces esti rituálé, amivel elengedheted a szüleidtől átvett szorongásokat

Farkas Izabella
Írta 2026.10.09.
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A feldolgozatlan félelmek, szorongások nemcsak elmondott történetek, hanem testi mintázatok formájában is továbbadódnak egyik generációról a másikra.

Előfordulhat, hogy olyan félelmeket és szorongásokat cipelsz magaddal, amelyek nem is teljesen a sajátjaid, hanem a családi mintákból és a szüleidtől látott reakciókból épültek fel. Nem kell azonban minden továbbadott aggodalmat magaddal vinned felnőttként is. Ez az egyszerű, mindössze egyperces esti rituálé segíthet abban, hogy tudatosan elválaszd a saját érzéseidet attól, amit korábban átvettél.

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