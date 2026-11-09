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Így segítheti a fogyásodat a reggeli zabpehely
Unsplash

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Így segítheti a fogyásodat a reggeli zabpehely

Szalai Dóra
Írta 2026.11.09.
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Egy jól összeállított zabpelyhes reggeli nemcsak gyors és pénztárcabarát, hanem a fogyásban is hasznos társ lehet.

A zab magas rosttartalma hozzájárul a hosszan tartó jóllakottsághoz, így könnyebb lehet elkerülni a délelőtti nassolást és az állandó éhségérzetet. Ráadásul néhány egyszerű hozzávalóval változatos, fehérjében gazdag reggeliket készíthetsz belőle, amelyekkel a kalóriadeficit betartása sem feltétlenül jelent lemondást.

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Miért segítheti a fogyást a reggeli zabpehely?

A zabpehely egyik legnagyobb előnye az oldható rosttartalma, különösen a béta-glükán nevű rost, amely vízzel érintkezve gélszerű állagot vesz fel. Ez lassíthatja a gyomor kiürülését, és hozzájárulhat ahhoz, hogy hosszabb ideig jóllakottnak érezd magad.

Ha reggel megfelelő mennyiségű zabot fogyasztasz, kisebb eséllyel tör rád az éhség már két órával a reggeli után.

A zab emellett összetett szénhidrátokat tartalmaz, amelyek fokozatosabban biztosítanak energiát, mint a hozzáadott cukorban gazdag péksütemények és édességek. A rostok a vércukorszint szabályozásában is szerepet játszanak, így egy kiegyensúlyozott zabpelyhes reggeli segíthet elkerülni a délelőtti energiaingadozást.

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Fontos azonban, hogy a zabpehely önmagában nem égeti a zsírt. A fogyás alapja továbbra is a tartós, mérsékelt kalóriadeficit, de egy jól összeállított reggeli megkönnyítheti ennek betartását.

Reggeli zabpelyhek
iStock

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