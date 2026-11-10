„A saját konyhámban dirigált nekem az anyósom” – így szereltem le hatékonyan

„Drágám, a töltött káposztába kömény kell, nem majoránna.” Ezt a mondatot tavaly, karácsony előtt három héttel kaptam telefonon, még mielőtt egyáltalán eldöntöttem volna, mi legyen a menü. Az anyósom hívott, ahogy minden évben, és már a bevezető köszönés után ott volt a lista: mit főzzek, milyen sorrendben, és hogy a bejglit lehetőleg ő hozza, mert az enyém túl száraz szokott lenni.
Évek óta az én konyhámban ünnepeltünk, mégsem én döntöttem
A vacsora évek óta nálam van. Egyszerű oka van: a mi konyhánk nagyobb, van hely tíz embernek az asztal körül, az anyósomék lakásában viszont alig fér el négy szék egymás mellett. Amikor ezt elfogadta, azt hittem, ezzel a kérdés el is dőlt: az én konyhám, az én felelősségem. Tévedtem. Minden évben ugyanaz játszódott le. Előbb jött egy hívás a menüvel kapcsolatban, aztán egy másik, hogy mikor érdemes feltenni a húst, majd harmadikra már azt is megmondta, milyen terítőt vegyek elő, mert a fehér túl ünnepélytelen, a piros pedig szerinte „hivalkodó”.
A férjem, Gábor, ilyenkor mindig ugyanazt mondta: hagyjam rá, úgyis könnyebb engedni, mint vitatkozni. Évekig engedtem is. Volt olyan karácsony, amikor kétszer kezdtem újra a hal töltelékét, mert az anyósom az utolsó pillanatban átírta a receptet, és nem mertem nemet mondani. Volt, hogy a saját konyhámban álltam ott egy habverővel a kezemben, és nem tudtam, kinek a kedvében járjak: az anyósomnak, aki a vállam fölött figyelte, hogy jól teszem-e bele a cukrot, vagy magamnak, hiszen végül úgyis én mosogatok éjfélig.
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