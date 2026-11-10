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15 kultfilm, amit életedben legalább egyszer látnod kell

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15 kultfilm, amit életedben legalább egyszer látnod kell

Szalai Dóra
Írta 2026.11.10.
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15 kultfilm, amelyet legalább egyszer mindenkinek látnia kell. Te hányat pipáltál már ki?

Borítókép: IMDb

Vannak filmek, amelyeknek nem kopik meg a varázsuk az évek múlásával, sőt, idővel még fontosabbá válnak. Egy-egy ikonikus mondat, felejthetetlen karakter vagy meghökkentő történetmesélési megoldás elég ahhoz, hogy egy alkotás kilépjen a mozivászonról, és a popkultúra meghatározó részévé váljon. A kultfilmek nem feltétlenül azok, amelyek mindenki tetszését elnyerik, hanem azok, amelyekről még évtizedekkel később is beszélünk. Összegyűjtöttünk 15 olyan filmet, amelyet legalább egyszer mindenkinek látnia kell.

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1. Ponyvaregény (1994)

Quentin Tarantino kultikus alkotása alapjaiban változtatta meg azt, ahogyan a közönség a gengszterfilmekre tekintett. A több szálon futó, nem lineáris történet hétköznapi beszélgetésekkel, fekete humorral és brutális fordulatokkal keveredik, miközben olyan karaktereket ismerünk meg, mint Vincent Vega és Jules Winnfield. A film ikonikus párbeszédei, zenéi és jelenetei azóta is a popkultúra megkerülhetetlen részei, Tarantino pedig egy egész filmes generációra gyakorolt hatást vele.

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