15 kultfilm, amit életedben legalább egyszer látnod kell

15 kultfilm, amelyet legalább egyszer mindenkinek látnia kell. Te hányat pipáltál már ki?

Borítókép: IMDb

Vannak filmek, amelyeknek nem kopik meg a varázsuk az évek múlásával, sőt, idővel még fontosabbá válnak. Egy-egy ikonikus mondat, felejthetetlen karakter vagy meghökkentő történetmesélési megoldás elég ahhoz, hogy egy alkotás kilépjen a mozivászonról, és a popkultúra meghatározó részévé váljon. A kultfilmek nem feltétlenül azok, amelyek mindenki tetszését elnyerik, hanem azok, amelyekről még évtizedekkel később is beszélünk. Összegyűjtöttünk 15 olyan filmet, amelyet legalább egyszer mindenkinek látnia kell.

5 ruhadarab, ami ötven felett inkább öregít A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

1. Ponyvaregény (1994)

Quentin Tarantino kultikus alkotása alapjaiban változtatta meg azt, ahogyan a közönség a gengszterfilmekre tekintett. A több szálon futó, nem lineáris történet hétköznapi beszélgetésekkel, fekete humorral és brutális fordulatokkal keveredik, miközben olyan karaktereket ismerünk meg, mint Vincent Vega és Jules Winnfield. A film ikonikus párbeszédei, zenéi és jelenetei azóta is a popkultúra megkerülhetetlen részei, Tarantino pedig egy egész filmes generációra gyakorolt hatást vele. Olvass még a témában Ez a mediterrán úti cél illik hozzád a születési hónapod alapján „Belájkolsz egy posztot stalkolás közben” – Kínos szituációk a mindennapokban „Nem tudtam meggyőzni, hogy a tyúknak nem négy lába van” – Tanárok a legviccesebb (és legostobább) dolgokról, amiket valaha hallottak Okosabb vagy, mint egy irodalomtanár? Teszteld a tudásodat!

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