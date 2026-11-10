15 kultfilm, amit életedben legalább egyszer látnod kell

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Vannak filmek, amelyeknek nem kopik meg a varázsuk az évek múlásával, sőt, idővel még fontosabbá válnak. Egy-egy ikonikus mondat, felejthetetlen karakter vagy meghökkentő történetmesélési megoldás elég ahhoz, hogy egy alkotás kilépjen a mozivászonról, és a popkultúra meghatározó részévé váljon. A kultfilmek nem feltétlenül azok, amelyek mindenki tetszését elnyerik, hanem azok, amelyekről még évtizedekkel később is beszélünk. Összegyűjtöttünk 15 olyan filmet, amelyet legalább egyszer mindenkinek látnia kell.
1. Ponyvaregény (1994)
Quentin Tarantino kultikus alkotása alapjaiban változtatta meg azt, ahogyan a közönség a gengszterfilmekre tekintett. A több szálon futó, nem lineáris történet hétköznapi beszélgetésekkel, fekete humorral és brutális fordulatokkal keveredik, miközben olyan karaktereket ismerünk meg, mint Vincent Vega és Jules Winnfield. A film ikonikus párbeszédei, zenéi és jelenetei azóta is a popkultúra megkerülhetetlen részei, Tarantino pedig egy egész filmes generációra gyakorolt hatást vele.
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