Ma már egészen másképp készülődünk az ünnepekre, mint régen: online rendeljük az ajándékokat, hetekkel korábban felállítjuk a karácsonyfát, és sokszor még szenteste napján is az utolsó utáni teendőket intézzük. De vajon mit veszítettünk el közben – és visszahozható-e valami abból a lassabb, egyszerűbb ünnepi hangulatból?

Persze nem gondolom, hogy „régen minden jobb volt”, de szép számmal akadnak olyan részletek a kilencvenes évek karácsonyaiból, amelyeket nagyon szívesen visszahoznék. Talán nem is annyira a konkrétumok hiányoznak, hanem az a lassabb, egyszerűbb ünnepi hangulat…

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Amikor még természetes volt a fehér karácsony

Egy nem tipikus karácsonyi „szokással” indítom a sort, de nekem nagyon hiányzik az, hogy az ünnep valódi, havas téli tájban érkezzen meg. Ha visszagondolok a kilencvenes évekre, emlékszem, hogy valamikor novemberben leesett az első nagy hó, és jellemzően hónapokon keresztül meg is maradt.

Ma már egészen más a helyzet: ha esik is, vagy csak annyi hullik, hogy szinte azonnal elolvad, vagy egyszerre érkezik ugyan hatalmas mennyiség, de pár napon belül szintén eltűnik. Persze a napos téli tájnak is megvan a maga varázsa, de néhány éve karácsonykor annyira erősen sütött a nap, hogy le kellett húznunk a karácsonyfa mögötti redőnyt, különben egyáltalán nem lehetett látni a rajta levő fényeket. Olvass még a témában Hogyan dolgozod fel a csalódásokat? Derítsd ki, milyen a lelki rugalmasságod! „Nem mosogatok el, mert nem tudom, minek hol a helye” – amikor a férfi nem hajlandó besegíteni otthon Ezt hozza 2026. november 1. a numerológia szerint: rend és megbízhatóság A leghírhedtebb kísértetjárta helyek Magyarországon – egy részük ma is látogatható!

Hiányzik az a hangulat, amit a vastag hótakaró borított a Bakonyra. Teljesen természetes volt, hogy iskola után szánkózunk, hócsatázunk és a bátyámmal hóvárat építettünk egész délután. A szüleinknek nem kellett külön programot szervezni nekünk és nem kellett elűzni minket a képernyőktől: alig vártuk, hogy kész legyen a házi és mehessünk – este pedig úgy kellett minket beimádkozni.

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