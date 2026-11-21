November 21-e különleges átmeneti nap lehet: a Skorpió időszakának utolsó óráiban még a lezárás, az elengedés és a belső felismerések kerülhetnek előtérbe, miközben már érezhető a közelgő változás szele. A Nap másnap belép a Nyilasba, így most érdemes átgondolni, mit szeretnénk magunk mögött hagyni, és milyen új lehetőségek felé nyitnánk. A csillagok állása arra ösztönözhet, hogy más szemszögből tekintsünk a régóta húzódó helyzetekre, és felismerjük, hol lenne ideje változtatni. Nézd meg, mit tartogat a szombat a csillagjegyek számára!
Kos napi horoszkóp
Ma reggel talán nehezen indulsz be, és ez teljesen rendben van. A hét alatt rengeteget pörögtél, úgyhogy a tested és a fejed is pihenésre vágyik. Ne akarj mindent egyszerre elintézni, inkább válaszd ki azt az egy-két dolgot, ami tényleg fontos, a többit pedig halaszd nyugodtan hétfőre. Senki nem fog megharagudni, ha ma kicsit lassítasz.
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