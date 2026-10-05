október 5. Aurél napja Ma: 24°C Holnap: 25°C ☁️
október 5. Aurél napja Ma: 24°C Holnap: 25°C ☁️
A diagnózisod lehet ok, de nem kifogás – Miért kezdtük fegyverként használni a pszichológiai terminusokat?
iStock

Címlap / Életmód / Lélek / A diagnózisod lehet ok, de nem kifogás...

A diagnózisod lehet ok, de nem kifogás – Miért kezdtük fegyverként használni a pszichológiai terminusokat?

Schuster Borka
Írta 2026.10.05.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

Az utóbbi években mintha egy egész új nyelvet tanultunk volna meg a mentális egészségünkről és az érzelmeinkről való beszédhez – de vajon mindig segít ez a szókincs, vagy néha inkább bebetonozza a helyzeteket? Schuszter Borka arról ír, hol húzódik a határ magyarázat és kifogás között.

Véleménycikk: Schuszter Borka

Határokról kommunikálunk, kötődési mintákról, traumákról, nárcizmusról, gázlángolásról, érzelmi elérhetetlenségről és toxikus kapcsolatokról. Ennek alapvetően örülök – mármint annak, hogy vannak ezekre szavaink, hiszen amit meg tudunk nevezni, azt sokkal könnyebben ismerjük fel, és sokkal könnyebben dolgozunk is rajta.

5 ruhadarab, ami ötven felett inkább öregít

Csakhogy közben többször is belefutottam abba, amikor ezek a szavak már nem megérteni segítettek egy helyzetet, hanem inkább bebetonozták.

Volt például olyan vitám, amelyben nem jutottunk egyről a kettőre, mert ahelyett, hogy arról beszéltünk volna, mi történt, előkerült a „te most megint az elhanyagolástól való félelmedből reagálsz” mondat. Lehet, hogy volt benne igazság. Lehet, hogy tényleg volt mögötte egy régebbi mintám. Csakhogy ettől az adott probléma még nem oldódott meg. Sőt, egy pillanat alatt azt éreztem, hogy már nem két ember próbál megérteni egy helyzetet, hanem egyikünk szakértőként próbálja megmagyarázni a másikat.

Olvass még a témában

Olyat is tapasztaltam, hogy egy számomra bántó viselkedésre az volt a válasz, hogy „ez nekem a szorongásom miatt nehéz”. És persze ezt meg lehet érteni. Sőt, kell is. De szerintem két külön mondatról beszélünk: van, hogy valami adhat magyarázatot, és megint más, amikor valami felmentést, megoldást, kibúvót adhat valakinek a viselkedése alól.

A pszichológiai magyarázat ugyanis azt látom, hogy sokaknál nagyon könnyen átcsúszik felmentésbe.

Én is kerültem már olyan helyzetbe, amikor utólag jöttem rá, hogy túl kényelmes volt egy pszichológiai fogalom mögé bújnom. Sokkal egyszerűbb azt mondani, hogy „én ilyen vagyok, nálam ez egy kötődési minta”, mint azt, hogy „ebben a helyzetben rosszul reagáltam, és legközelebb szeretném máshogy csinálni”. Az előbbi megmagyaráz. Az utóbbi viszont felelősséget is jelent.

És azt hiszem, ez az, amit gyakran szem elől tévesztünk.

Nő előre hajtott fejjel
iStock

Lehet valaminek oka anélkül, hogy kifogás lenne

Ha például valaki konfliktushelyzetben hajlamos bezárkózni, annak lehet köze ahhoz, amit gyerekként megtanult a konfliktusokról. Ettől még a másik embernek lehet fájdalmas, ha napokig nem lehet vele beszélni. Ha valakinek erős szorongása van, az megmagyarázhat bizonyos reakciókat. De nem jelenti azt, hogy minden körülötte élő embernek alkalmazkodnia kell hozzá, miközben ő semmit nem próbál változtatni.

És ugyanez működik fordítva is.

Az is megtörtént már velem, hogy egy konfliktusban túl gyorsan akartam értelmezni a másik viselkedését. Ma már óvatosabban bánok azzal, amikor valamire rögtön azt mondom: ez biztos trauma, manipuláció, elkerülő kötődés vagy nárcisztikus viselkedés. Néha egy rossz mondat egyszerűen egy rossz mondat. Néha két ember elfáradt, félreértette egymást, vagy egészen egyszerűen mást gondol ugyanarról a helyzetről.

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/2
Következő»
KisokosAngyalszámok111, 444, 777 jelentése
Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

5 csillagjegy, akit hidegen hagy a korkülönbség

Ezeket olvassák most

„Vasárnap reggel 7-kor a telefonban üvöltött velem” – Elviselhetetlen főnökök

„Vasárnap reggel 7-kor a telefonban üvöltött velem” – Elviselhetetlen főnökök

Ennek a 4 csillagjegynek ősszel előáll a titkos imádója

Ennek a 4 csillagjegynek ősszel előáll a titkos imádója

Ezt a kabáthosszt 50 fölött senki nem meri hordani – pedig kellene

Ezt a kabáthosszt 50 fölött senki nem meri hordani – pedig kellene

Ezeket a csillagjegyeket a legnehezebb elengedni – Te köztük vagy?

Ezeket a csillagjegyeket a legnehezebb elengedni – Te köztük vagy?

Három héttel a megcsalás után leültünk vacsorázni – amit mondott, arra nem számítottam

Három héttel a megcsalás után leültünk vacsorázni – amit mondott, arra nem számítottam

Válassz egy őszi levelet, és megmondjuk, mit tartogat neked az október

Válassz egy őszi levelet, és megmondjuk, mit tartogat neked az október

HOZZÁSZÓLÁSOK



Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.