4 fizikai jelzés a testedtől, hogy túl régóta halogatsz egy fontos döntést

Sokan ilyenkor gyógyszert szednek a fejfájásra, masszázsra járnak a merev nyakra, vagy egyszerűen több kávéval próbálják kompenzálni a fáradtságot, miközben a valódi ok egy ki nem mondott igen vagy egy el nem mert nem.
A pszichoszomatikus kutatások régóta foglalkoznak azzal, hogyan testesül meg az elhúzódó döntési bizonytalanság fizikai tünetekben. Nem arról van szó, hogy minden fejfájás mögött elfojtott konfliktus áll, de ha a négy alábbi jelzés közül többet is felismersz magadon, érdemes megállni egy pillanatra, és megkérdezni magadtól: mit halogatok valójában?
1. Állandó feszülés a tarkóban
A nyak és a tarkó izomzata az egyik első terület, ahol a szervezet jelzi a tartós stresszt. Amikor egy döntés körül napok óta ugyanazokat a gondolatokat forgatjuk, a test szó szerint is „bemerevedik” a bizonytalanságtól. A krónikus tarkófeszülés gyakran nem egyetlen stresszes nap következménye, hanem egy hosszabb ideje fennálló, meg nem oldott belső konfliktusé, amit a fej tudatosan még nem enged felszínre.
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