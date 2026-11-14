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4 fizikai jelzés a testedtől, hogy túl régóta halogatsz egy fontos döntést
Unsplash

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4 fizikai jelzés a testedtől, hogy túl régóta halogatsz egy fontos döntést

Farkas Izabella
Írta 2026.11.14.
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Amikor egy döntést hetek, hónapok óta tologatsz magad előtt, a szervezeted nem marad néma: feszül, fáj, kimerül.

Sokan ilyenkor gyógyszert szednek a fejfájásra, masszázsra járnak a merev nyakra, vagy egyszerűen több kávéval próbálják kompenzálni a fáradtságot, miközben a valódi ok egy ki nem mondott igen vagy egy el nem mert nem.

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A pszichoszomatikus kutatások régóta foglalkoznak azzal, hogyan testesül meg az elhúzódó döntési bizonytalanság fizikai tünetekben. Nem arról van szó, hogy minden fejfájás mögött elfojtott konfliktus áll, de ha a négy alábbi jelzés közül többet is felismersz magadon, érdemes megállni egy pillanatra, és megkérdezni magadtól: mit halogatok valójában?

1. Állandó feszülés a tarkóban

Nyakfájdalom
Unsplash

A nyak és a tarkó izomzata az egyik első terület, ahol a szervezet jelzi a tartós stresszt. Amikor egy döntés körül napok óta ugyanazokat a gondolatokat forgatjuk, a test szó szerint is „bemerevedik” a bizonytalanságtól. A krónikus tarkófeszülés gyakran nem egyetlen stresszes nap következménye, hanem egy hosszabb ideje fennálló, meg nem oldott belső konfliktusé, amit a fej tudatosan még nem enged felszínre.

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Ha a masszázs, a nyújtás vagy a meleg zuhany csak átmenetileg enyhíti a feszültséget, de pár óra múlva visszatér, érdemes megvizsgálni, van-e az életedben olyan kérdés, amire hetek óta nem adtál választ magadnak.

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