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3 dolog, amin túl sokat stresszelünk, pedig senkit nem érdekel körülöttünk
Unsplash

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3 dolog, amin túl sokat stresszelünk, pedig senkit nem érdekel körülöttünk

Schuster Borka
Írta 2026.10.25.
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Van egy rossz hírem saját magamnak: valószínűleg sokkal kevesebb figyelmet kapok másoktól, mint hinném. Mégis képes vagyok órákig stresszelni olyan dolgokon, amelyeket mások talán észre sem vesznek.

Véleménycikk: Schuszter Borka

Ezt nemrég akkor sikerült újra megtapasztalnom, amikor egy teljes beszélgetés után hazafelé menet azon szorongtam, vajon miért mondtam azt a furcsa viccet, amit mondtam, és vajon mit gondolhatnak rólam azóta. Aztán eszembe jutott, hogy én magam sem tudnám felidézni, milyen furcsa vicceket mondtak aznap mások. Mindenki a saját kis belső világában él, és valószínűleg éppen azon aggódik, hogy ő maga mit rontott el.

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Mégis képes vagyok órákig stresszelni olyan dolgokon, amelyeket mások talán észre sem vesznek. Mintha minden apró tökéletlenségem bizonyíték lenne arra, hogy alkalmatlan vagyok a felnőtt életre. Pedig ha jobban belegondolok, a környezetem nagy része valószínűleg még csak nem is tud ezekről a problémákról.

Hogy mikor porszívóztunk utoljára a kanapé alatt

Néha úgy érzem, a lakásom állapota pontosabban mutatja meg, milyen ember vagyok, mint bármilyen személyiségteszt. Ha rendetlenség van, ha napok óta nem töröltem port, vagy ha eszembe jut, hogy ki tudja, mikor takarítottam ki utoljára a kanapé alatt, rögtön arra gondolok, hogy valamit nagyon rosszul csinálok.

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Unsplash

Mintha a felnőttséghez tartozna egy titkos vizsga, amelyen a bútorok alatti porcicák számát is ellenőrzik. És ha nem felelek meg, visszavonják a jogosítványomat az önálló életre.

Aztán vendégek jönnek, és rájövök, hogy senki nem hajol be a kanapém alá, hogy ellenőrizze a higiéniai viszonyokat. A barátaim nem azért szeretnek, mert csillog a padló, és nem is azért ítélnek meg, mert a mosatlan edények néha éjszakára a mosogatóban maradnak.

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