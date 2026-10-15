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Terv szerint indult, olasz módra végződött: ezért ér fel valódi önismereti tréninggel egy mediterrán út
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Terv szerint indult, olasz módra végződött: ezért ér fel valódi önismereti tréninggel egy mediterrán út

Szabó Erzsébet
Írta 2026.10.15.
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A tökéletesen megszervezett utazásokban van valami megnyugtató – de az igazi varázslat sokszor ott kezdődik, ahol a kontroll véget ér. Egy szicíliai kaland tanulságai rendíthetetlen tervezőktől.

Míg a kislányunk pici volt, nem szívesen hagytuk el nélküle az országot, csak egy-egy lopott éjszakát engedtünk meg magunknak belföldön. Ám ahogy nőtt, úgy kúsztak felfelé a hazai árak is. Amikor a kedvenc belföldi hotelünkben egyetlen éjszaka ára átlépte a 120 ezer forintot, meghoztuk a döntést: ennyi pénzből Európában gyakorlatilag bárhova elrepülhetünk ketten, ráadásul sokszor jóval olcsóbban.

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Mára ezt a kis kettesben töltött „szökést” jobban várom bármelyik ünnepnél – számomra olyan ajándék, amire egy teljes éven át lehet készülni, és amiből legalább ennyi ideig töltekezni is tudunk. A képhez persze hozzátartozik, hogy rendíthetetlen tervező vagyok. Minden útnál szeretem pontosan tudni, mi vár ránk, de nem görcsös ragaszkodásból, hanem hogy a legfontosabb vágyaink biztosan megvalósuljanak. Aztán az élet – és Szicília – gyorsan megtanított arra, mit jelent valójában az elengedés.

Amikor a kontroll helyét átveszi az olasz életérzés

Ezen az őszön a bakancslistás élményünk nem kisebb teljesítmény volt, mint az Etna meglátogatása. Bár a szervezést mindig magunk intézzük, most úgy éreztem, a vulkánhoz nélkülözhetetlen lesz a szakértői segítség, így jó előre lefoglaltam egy vezetett túrát. Gondoltam, legalább azt tartsam kézben, amit tudok, hiszen amikor januárban megvettük a jegyeket Catania repülőterére, még szó sem volt arról, hogy az Etna az év nagy részét végigpöfögi majd, óriási fennakadásokat okozva a légiközlekedésben.

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Az indulás hetén még teljes volt a bizonytalanság, hogy egyáltalán felszáll-e a gépünk, de végül a reptéren már csak egy barátságos, félórás késéssel kellett számolnunk. Ahogy említettem, felkészült utazó vagyok, úgyhogy előre csekkoltam mindent, kezdve a szállásunk pontos megközelítésétől, a reptéri buszokon keresztül egészen a szükséges applikációk letöltéséig mindent elintéztem, amit csak online lehetett.

Áttanulmányoztam a vonatmenetrendeket és a híres-hírhedt csúszásokra számítva igyekeztem összerakni a programokat. Aztán jött a meglepetés: a második napon háromszor is vonatra szálltunk, a legnagyobb késés viszont mindössze 5 perc volt, amiből 3-at le is dolgozott a modern, klimatizált szerelvény, miközben 130-cal szelte a tengerpartot. A buszokkal ugyan akadtak fennakadásaink (mondhatjuk, hogy befizettünk egy extra városnézésre), de két hűsítő granita között, édes kettesben, időmilliomosnak érezve magunkat ez minden volt, csak bosszantó nem.

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