A kerti csap akkor szokott elrepedni, amikor senki nem figyel rá: éjjel, csendben, a maradék vízzel a belsejében. Reggel még semmi nem látszik, aztán az első olvadáskor elkezd csöpögni valahol a fal tövénél. Ha az előrejelzés mínuszokat ígér estére, van néhány dolog, amit félóra alatt el lehet intézni, és amivel sok bosszúságot megspórolhatsz magadnak.

1. Víztelenítsd a kerti csapot és a locsolótömlőt

A fagykár klasszikus forrása a kinti csap és a rácsavart tömlő. A víz fagyáskor tágul, és ha nincs hová mennie, szétfeszíti a csövet vagy a csaptelepet. Ha van belső elzáró a kerti vezetéken, zárd el, majd nyisd ki a kinti csapot, hogy a maradék víz kifolyjon, és hagyd nyitva. A tömlőt csavard le, fektesd le lejtősen, hogy kiürüljön, és tedd fedett helyre.

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Ugyanez vonatkozik a locsolókannára, a vödörre és a madáritatóra is: ha tele marad, a fagyás szétrepesztheti a műanyagot vagy a kerámiát.

2. Nézd át a cserepes növényeket a teraszon A földben gyökerező növény sokkal jobban bírja a hideget, mint ugyanaz a faj cserépben, mert ott a gyökérzetet minden oldalról éri a fagy. A kisebb edényeket vidd be a garázsba, a pincébe vagy egy hideg, de fagymentes helyiségbe. A nagy, mozdíthatatlan kaspókat told a fal mellé, a szélvédett oldalra, és tekerd körbe buborékfóliával, jutazsákkal vagy régi takaróval. A cserép alá tett polisztirollap vagy fadarab is sokat segít, mert megakadályozza, hogy a hideg alulról, a kőburkolaton keresztül húzzon fel. 3. Készítsd fel az autót, ha kint marad Ha nincs garázs, estére érdemes felhajtani az ablaktörlőket, vagy legalább egy kartonlapot, régi törülközőt tenni a szélvédő és a lapátok közé. Így reggel nem kell az üveghez fagyott gumikat lefeszegetni. Az ablakmosó tartályban télire való folyadék legyen, mert a nyári, vizes keverék megfagyhat a tartályban és a csövekben. A zárakba, ajtógumikba való szilikonos ápolószer is hasznos: ettől nem ragad oda az ajtótömítés, és nem szakad ki tavasszal, amikor nekiveselkedsz. 4. Engedd be a meleget oda, ahol csövek futnak A lakásban a legsérülékenyebb pontok a külső fal melletti, hidegebb helyiségek: a kamra, a mosdó, a hátsó mosókonyha. Ha ezek ajtaját egész nap csukva tartod, éjszakára nyisd ki, hogy a lakás melegebb levegője átjárja őket. Ugyanígy érdemes kinyitni a mosogató alatti szekrényajtót, ha a csövek külső fal mellett futnak. Használaton kívüli nyaralóban, hétvégi házban más a helyzet: ott a teljes víztelenítés a biztonságos megoldás, nem a temperálás. 5. Zárd le a hideg útvonalait Este húzd be a redőnyöket és a függönyöket, mert az üvegfelület a lakás leggyengébb pontja hőtechnikailag. Egy behúzott redőny és egy vastagabb függöny között megülő levegőréteg önmagában érezhetően csökkenti a huzatérzetet az ablak előtt. Ellenőrizd a padlásfeljáró csapóajtaját, a pincelejáratot és a szellőzőket: ha valamelyik nyitva felejtődött, a hideg oda megy be elsőként. A bejárati ajtó alá tett huzatfogó párna vagy egy összetekert pléd is többet ér, mint gondolnád. 6. Gondolj az állatokra és a külső kiegészítőkre A kinti állatoknak a szélvédett, száraz fekhely és a be nem fagyott víz a legfontosabb. A fém ivóedény gyorsabban átfagy, mint a vastagabb falú műanyag vagy kerámia, és érdemes estére friss, langyos vizet tölteni bele, mert az lassabban jegesedik be, mint egy már félig fagyos maradék. A kerti bútorpárnákat, napvitorlát, összecsukható szárítót szintén vidd fedett helyre. Ami egész télen kint ázik és fagy, az tavaszra penészes vagy töredezett lesz. A szabadtéri szökőkút, madárfürdő víztartályát ürítsd ki teljesen. Amit reggel ellenőrizni érdemes Ha a belső elzárót elzártad és a kinti csapot nyitva hagytad, ne felejtsd el visszazárni a kinti csapot, mielőtt újra ráengeded a vizet. A kerti úton, lépcsőn kialakult jeget sokkal könnyebb kezelni, amíg vékony: egy seprű és egy marék érdesítő anyag (homok, kőzúzalék, macskaalom) gyorsabban megoldja, mint később a csákány. És ha a csapból vékonyabban folyik a víz, mint máskor, az már jelzés: valahol a rendszerben megindult a fagyás. Ilyenkor a legokosabb a főcsapot elzárni, és szakemberrel átnézetni a vezetéket, mielőtt nekiállnál bármit melegíteni.

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