A kvíz: tíz kérdés a magyar szavak eredetéről
1. Melyik nyelvcsaládba tartozik a magyar nyelv?
a) indoeurópai b) uráli c) altaji
Megoldás: b) A magyar az uráli nyelvcsalád finnugor ágába tartozik. Ez azt jelenti, hogy a nyelvünk alapszerkezete és legősibb szókincse közös eredetű a finnel, az észttel és néhány, Oroszország területén beszélt kisebb nyelvvel.
2. A „víz” szavunk milyen eredetű?
a) ősi uráli örökség b) szláv jövevényszó c) latin
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Megoldás: a) A víz a szókincs legmélyebb rétegéhez tartozik, finn megfelelője a vesi. Ugyanebbe a csoportba sorolható a kéz, a szem, a vér, a hal, a fa és a legtöbb alapszámnév is.
3. Honnan származik az „alma”?
a) német b) török c) olasz
Megoldás: b) Az alma a honfoglalás előtti török jövevényszavak közé tartozik, az ótörök alma szóra vezethető vissza. Ebből a rétegből származik az árpa, a búza, az ökör, a bika, a borjú és a sajt is: szinte végigolvasható belőlük, milyen gazdálkodást vettek át a magyarok a sztyeppei népektől.
4. A „király” szó egy valódi uralkodó nevéből ered. Kiéből?
a) Nagy Károly b) Julius Caesar c) Nagy Konstantin
Megoldás: a) A király szláv közvetítéssel került a magyarba, és végső soron Nagy Károly nevéből származik. Hasonló úton lett a Caesar névből a német Kaiser és az orosz cár.
5. Melyik szavunk került a nyelvbe iráni népekkel való érintkezés révén?
a) kutya b) tehén c) macska
Megoldás: b) A tehén ősiráni eredetű jövevényszó, ahogy a tej is ehhez a réteghez kötődik. Ezek a szavak még jóval a honfoglalás előtt kerültek a nyelvbe, a sztyeppei vándorlás évszázadaiban.
6. Az „ablak” milyen eredetű?
a) szláv b) német c) ősi finnugor
Megoldás: a) Az ablak szláv jövevényszó, és nagy társasága van: ebbe a csoportba tartozik a szerda, a csütörtök, a péntek, az ebéd, a kereszt, a pap, a szomszéd és a medve is. A Kárpát-medencei letelepedés után a mindennapi élet szinte minden területén megjelentek a szláv szavak.
7. Melyik szavunk jött a latinból, az egyház és az iskolázás nyomán?
a) iskola b) könyv c) betű
Megoldás: a) Az iskola latin eredetű, és a középkori egyházi-művelődési szókincs része, akárcsak a templom. A betű és az ír ezzel szemben a török réteghez tartozik.
8. A „kávé” melyik nyelvből került hozzánk?
a) olasz b) oszmán-török c) francia
Megoldás: b) A kávé az oszmán-török hódoltság korának hagyatéka, és arab eredetre megy vissza. Ugyanebből az időszakból származik a papucs, a zseb és a dohány is.
9. A „zsemle” honnan érkezett?
a) német b) szláv c) török
Megoldás: a) A zsemle a német Semmel szóból való, amely maga is a latin simila (finomliszt) folytatása. A német jövevényszavak jellemzően a városi, polgári élethez kapcsolódnak, ahogy a polgár szó is.
10. Melyik a magyar nyelv legközelebbi rokona?
a) a finn b) az észt c) a hanti és a manysi
Megoldás: c) A magyar legközelebbi rokonai a hanti és a manysi nyelv, amelyeket Nyugat-Szibériában beszélnek. A finn és az észt távolabbi rokon: ugyanabba a nyelvcsaládba tartozik, de annak egy másik ágába.
Hány pontot szereztél?
- 0–3 pont: A nyelvtörténet nem a te tereped, de legalább most kiderült, hogy a király eredetileg nem király, hanem Károly.
- 4–7 pont: Tisztességes eredmény. Megvan az alapérzéked ahhoz, hogy melyik szó hangzik „magyarosan”, és melyik érkezett vendégként.
- 8–10 pont: Alighanem olvastál már nyelvtörténeti könyvet, vagy nagyon jól figyeltél magyarórán.
Ami a legizgalmasabb az egészben: a jövevényszavak aránya a magyarban nagyon magas, a nyelv szerkezete viszont mindvégig uráli maradt. A toldalékolás, a ragok rendszere, a magánhangzó-harmónia ugyanúgy működik az almában, mint a vízben – akkor is, ha az egyik ezer éve érkezett, a másik meg itt volt már a kezdetektől. Te melyik szóról hitted volna a legkevésbé, hogy kölcsönkaptuk?
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