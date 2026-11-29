A víz, a kéz és a hal szavunknak van finn megfelelője: vesi, käsi, kala. Nem hangzanak egyformán, de a hangváltozások szabályosak, és pont ezek a legrégebbi rétegek árulkodnak arról, honnan jött a nyelvünk. A magyar szókincs olyan, mint egy régészeti ásatás: minden rétegében más korszak kézjegye látszik. Az alábbi tíz kérdés ezeket a rétegeket járja végig. Olvasd el a kérdést, tippelj, aztán nézd meg a megoldást.

A kvíz: tíz kérdés a magyar szavak eredetéről

1. Melyik nyelvcsaládba tartozik a magyar nyelv?

a) indoeurópai b) uráli c) altaji

Megoldás: b) A magyar az uráli nyelvcsalád finnugor ágába tartozik. Ez azt jelenti, hogy a nyelvünk alapszerkezete és legősibb szókincse közös eredetű a finnel, az észttel és néhány, Oroszország területén beszélt kisebb nyelvvel.

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2. A „víz” szavunk milyen eredetű?

a) ősi uráli örökség b) szláv jövevényszó c) latin Olvass még a témában Melyik évtizedben éreznéd magad a legjobban? A válaszaid elárulják, melyik korszak passzol hozzád Ezt hozza 2026. november 21. a numerológia szerint: család és barátság A testtartásunk hatással van a hangulatunkra és a döntéseinkre – egy új kutatás szerint Ezt hozza 2026. november 14. a numerológia szerint: bőség és határozottság

Megoldás: a) A víz a szókincs legmélyebb rétegéhez tartozik, finn megfelelője a vesi. Ugyanebbe a csoportba sorolható a kéz, a szem, a vér, a hal, a fa és a legtöbb alapszámnév is.

3. Honnan származik az „alma”? a) német b) török c) olasz Megoldás: b) Az alma a honfoglalás előtti török jövevényszavak közé tartozik, az ótörök alma szóra vezethető vissza. Ebből a rétegből származik az árpa, a búza, az ökör, a bika, a borjú és a sajt is: szinte végigolvasható belőlük, milyen gazdálkodást vettek át a magyarok a sztyeppei népektől. 4. A „király” szó egy valódi uralkodó nevéből ered. Kiéből? a) Nagy Károly b) Julius Caesar c) Nagy Konstantin Megoldás: a) A király szláv közvetítéssel került a magyarba, és végső soron Nagy Károly nevéből származik. Hasonló úton lett a Caesar névből a német Kaiser és az orosz cár. 5. Melyik szavunk került a nyelvbe iráni népekkel való érintkezés révén? a) kutya b) tehén c) macska Megoldás: b) A tehén ősiráni eredetű jövevényszó, ahogy a tej is ehhez a réteghez kötődik. Ezek a szavak még jóval a honfoglalás előtt kerültek a nyelvbe, a sztyeppei vándorlás évszázadaiban. 6. Az „ablak” milyen eredetű? a) szláv b) német c) ősi finnugor Megoldás: a) Az ablak szláv jövevényszó, és nagy társasága van: ebbe a csoportba tartozik a szerda, a csütörtök, a péntek, az ebéd, a kereszt, a pap, a szomszéd és a medve is. A Kárpát-medencei letelepedés után a mindennapi élet szinte minden területén megjelentek a szláv szavak. 7. Melyik szavunk jött a latinból, az egyház és az iskolázás nyomán? a) iskola b) könyv c) betű Megoldás: a) Az iskola latin eredetű, és a középkori egyházi-művelődési szókincs része, akárcsak a templom. A betű és az ír ezzel szemben a török réteghez tartozik. 8. A „kávé” melyik nyelvből került hozzánk? a) olasz b) oszmán-török c) francia Megoldás: b) A kávé az oszmán-török hódoltság korának hagyatéka, és arab eredetre megy vissza. Ugyanebből az időszakból származik a papucs, a zseb és a dohány is. 9. A „zsemle” honnan érkezett? a) német b) szláv c) török Megoldás: a) A zsemle a német Semmel szóból való, amely maga is a latin simila (finomliszt) folytatása. A német jövevényszavak jellemzően a városi, polgári élethez kapcsolódnak, ahogy a polgár szó is. 10. Melyik a magyar nyelv legközelebbi rokona? a) a finn b) az észt c) a hanti és a manysi Megoldás: c) A magyar legközelebbi rokonai a hanti és a manysi nyelv, amelyeket Nyugat-Szibériában beszélnek. A finn és az észt távolabbi rokon: ugyanabba a nyelvcsaládba tartozik, de annak egy másik ágába. Hány pontot szereztél? 0–3 pont: A nyelvtörténet nem a te tereped, de legalább most kiderült, hogy a király eredetileg nem király, hanem Károly.

A nyelvtörténet nem a te tereped, de legalább most kiderült, hogy a király eredetileg nem király, hanem Károly. 4–7 pont: Tisztességes eredmény. Megvan az alapérzéked ahhoz, hogy melyik szó hangzik „magyarosan”, és melyik érkezett vendégként.

Tisztességes eredmény. Megvan az alapérzéked ahhoz, hogy melyik szó hangzik „magyarosan”, és melyik érkezett vendégként. 8–10 pont: Alighanem olvastál már nyelvtörténeti könyvet, vagy nagyon jól figyeltél magyarórán. Ami a legizgalmasabb az egészben: a jövevényszavak aránya a magyarban nagyon magas, a nyelv szerkezete viszont mindvégig uráli maradt. A toldalékolás, a ragok rendszere, a magánhangzó-harmónia ugyanúgy működik az almában, mint a vízben – akkor is, ha az egyik ezer éve érkezett, a másik meg itt volt már a kezdetektől. Te melyik szóról hitted volna a legkevésbé, hogy kölcsönkaptuk?

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