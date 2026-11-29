Nálunk tíz éve műfenyő áll a nappaliban, és egyáltalán nem érzem úgy, hogy emiatt kevésbé lenne igazi az ünnepünk.

Minden évben, ahogy közeledik a karácsony, újra előkerül a kérdés: valódi fenyőt vesztek vagy műfenyőt állítotok? Aki az utóbbit választja, számíthat néhány rosszalló megjegyzésre, hiszen nem természetes, nem illatozik, és környezetvédelmi szempontból sem feltétlenül ideális megoldás.

Tudnék erről mesélni, ugyanis nálunk már tíz éve műfenyő áll a nappali közepén, és bár értem az ellenérveket, egyáltalán nem érzem úgy, hogy emiatt kevésbé lenne igazi az ünnepünk. Sőt, azt gondolom, ideje lenne elfogadni, hogy a karácsonyfa kiválasztása nem olyan kérdés, amelyben mindenkinek ugyanarra a következtetésre kell jutnia.

Amikor műfenyőről beszélünk, sokaknak talán azok a régi, kissé kopottas, fényes műanyag ágakkal készült változatok jutnak eszükbe, amelyekről messziről látszik, hogy nem sok közük van az erdőhöz. A kínálat azonban rengeteget változott az évek során – mi is egy kifejezetten élethű darabot választottunk, amelynek tűlevelei hasonlítanak az igazi fenyőéhez, az ágai pedig kedvünkre alakíthatók. Olvass még a témában Mit nem mutatsz meg magadból az ünnepi időszakban? A csillagjegyed kevésbé ismert oldalát is felfedezheted Téli vita a termosztát körül: miért érzi hidegebbnek a lakást az egyikünk? Milyen barát vagy valójában? Derítsd ki, hogyan támogatod a hozzád közel állókat! Kiszorítja a családunk a barátainkat – pedig a barátság nem luxus, hanem emberi szükséglet

A műfenyőhöz egyébként kedves gyerekkori emlékem is kapcsolódik. A keresztmamámnak volt egy ósdi darabja, amelyet annak idején Németországból küldtek neki, és akkoriban még igazán nagy számnak számított. Amióta az eszemet tudom, minden karácsonykor azt állították fel, mégsem éreztük soha, hogy nála bármiben hiányt szenvednénk – sőt, ennek csak az ellenkezőjéről tudok beszámolni. Gyerekként pedig eszünkbe sem jutott megkérdőjelezni, hogy egyes helyekre miért igazi, máshová pedig miért műfenyőt hoz az angyalka…

A környezetvédelmi érvvel nehezebb vitatkozni A műfenyő ellen felhozott érvek közül kétségtelenül a környezetterhelést tartom a legerősebbnek. Egy műanyagból és fémből készült fa előállítása, csomagolása és szállítása jelentős erőforrásokat igényel, a használati ideje végén pedig nem bomlik le úgy, mint egy természetes fenyő. Ugyanakkor szerintem ezt a kérdést is érdemes a teljes életciklust figyelembe véve vizsgálni, hiszen egyáltalán nem mindegy, hogy valaki néhány évente lecseréli a műfenyőjét, vagy évtizedeken át ugyanazt állítja fel. A természetes fa környezeti mérlegét szintén befolyásolja, honnan származik, hogyan termesztették, és mi történik vele az ünnepek után – mert ugye meglehetősen ritkán kerül komposztálásra, mulcsolásra. Nem állítom, hogy a hosszú használattól automatikusan környezetbarát választás lesz a műfenyő, ahogyan azt sem, hogy minden esetben ez a fenntarthatóbb megoldás. Én inkább úgy látom, a legkevésbé akkor teszünk jót a környezettel, ha pár évente kidobunk egy műfenyőt és veszünk egy másikat, csak mert megunjuk, vagy mert épp más stílus jön divatba. Ha már megvan, és évekig, akár évtizedekig szolgál, az sokkal inkább a tudatos használatról szól, mint a felesleges körökről. Közben simán elfogadom, hogy egy helyben nevelt, környezetbe visszaforgatott valódi fenyő az egyik legjobb döntés. De azért tedd a szívedre a kezedet: te hányszor kérdezted meg, hol nevelték azt a fát, amit kiválasztottál? És hányszor követted figyelemmel, mi lesz a sorsa, miután kiraktad az utcára?

A fenyőillat szép emlék, de nem ettől lesz karácsony a karácsony A friss fenyő jellegzetes illata sokak számára szinte elválaszthatatlanul összefonódik a karácsonnyal, és ezt teljesen megértem, hiszen nekem is vannak ilyen gyerekkori emlékeim. Mégsem gondolom, hogy az ünnep hangulatát egyetlen illat határozná meg: a közös készülődés, a megszokott díszek előkerülése, az otthon melege, az ételek illata és a családi rituálék legalább ennyire hozzátartoznak ahhoz, amit karácsonynak nevezünk. Apropó, karácsony: amikor féléves volt a lányom, az apukája még külföldön dolgozott, és csak néhány napra tudott hazajönni az ünnepek között, ezért én vettem meg és faragtam be a karácsonyfát, mégpedig a lányunk egyik rövid alvásidejében. Úgy voltam vele, hogy mégiscsak ez az első közös karácsonyunk, akkor is, ha ennyire rendhagyó körülmények között készülünk rá. Tény, hogy fenyőillat az volt, meg ünnepi hangulat is, de ott és akkor eldöntöttem: soha többet nem akarok így zsonglőrködni a logisztikával, a fejszével és az alvásidőkkel.