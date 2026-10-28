Te hány szünetet iktatsz be a munkanapodba? így teremts egyensúlyt munka és magánélet között

Sokáig azt hittük, a jó munkanap egyetlen hosszú, megszakítás nélküli blokk – de mi van, ha ez tévedés? Egyre többen próbálnak ki egy egészen más módszert, amit microshiftingnek neveznek.

Sokáig azt hittem, a jó munkanap egyetlen hosszú, megszakítás nélküli blokk, amiben reggeltől délutánig csak dolgozom, utána meg végre kezdődik az életem. Aztán észrevettem, hogy délután három körül már csak a monitort bámulom, a gondolataim máshol járnak, a munka pedig mégsem halad. Utánanéztem, hogy tényleg mindenkinek így kell-e dolgoznia, és kiderült, hogy egyre többen próbálnak ki egy egészen más módszert.

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Mi ez a darabolt munkanap?

A jelenséget angolul „microshiftingnek” nevezik, magyarul talán a legegyszerűbben úgy lehetne mondani, hogy darabolt munkanap. A lényege, hogy a megszokott, megszakítás nélküli nyolc óra helyett a napot kisebb blokkokra bontják, és a munkát úgy osztják el, hogy közben az élet más teendőinek is jusson idő.

A kutatók és a szakértők szerint ez a pandémia idején kezdett igazán elterjedni, amikor az emberek már nem voltak kötve a napi ingázáshoz. Az egyik felmérés szerint a munkavállalók jelentős része kíváncsi a módszerre, és egy másik szerint a munka és a magánélet egyensúlya mára megelőzte a fizetést mint a legfontosabb szempont az irodai dolgozók körében. Olvass még a témában Ezek a csillagjegyek dolgoznak legkeményebben a sikerért „Vasárnap reggel 7-kor a telefonban üvöltött velem” – Elviselhetetlen főnökök 2 egyszerű légzőgyakorlat, ami tényleg működik – nem kell hozzá meditációs gurunak lenned Miért nem tudják az olaszok elrontani a napjukat? 3 szicíliai szokás, amit azonnal hazahoztam magammal

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