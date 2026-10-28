5 öltözködési hiba, amit a legtöbb nő elkövet az őszi rétegezésnél

A rétegezés nem arról szól, hogy mindent felveszünk, ami a fogasra fér, hanem arról, hogy tudatosan válogatjuk össze a darabokat.

Beköszönt a hűvösebb idő, és a szekrényből előkerülnek a kötött darabok, a kabátok, a sálak. Ilyenkor sokan abba a hibába esnek, hogy minél több réteget húznak magukra, mert azt hiszik, ez ad biztonságot a hidegben. A végeredmény viszont gyakran az, hogy a tükörben egy formátlan, tíz évvel idősebbnek tűnő alak néz vissza rájuk.

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Az alábbi öt hiba a leggyakoribb, és szinte mindegyik ugyanabból a téves hiedelemből fakad: hogy a sok ruha automatikusan melegebbé és elegánsabbá tesz.

1. Arányok figyelmen kívül hagyása

A legtöbb nő úgy épít fel egy őszi szettet, hogy nem gondol bele, mennyi anyag kerül a felsőtestre és mennyi az alsóra. Egy bő pulóver bő nadrággal vagy szoknyával párosítva eltünteti a test vonalait, és a sziluett egyetlen nagy, formátlan tömbbé olvad össze. Az arányok tudatos kezelése azt jelenti, hogy ha fent több réteg és bővebb fazon van, alul keskenyebb, testhezálló darabot érdemes választani, és fordítva. Olvass még a témában Valójában csak heti ennyiszer kellene lefürödni – a bőrgyógyászok szerint 8 alapdarab, aminek ott kell lennie a nyári ruhatáradban Teszt: Melyik a hozzád illő parfüm, ami igazán ellenállhatatlanná tesz? Ez a természetes olaj a megoldás hajhullás ellen

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