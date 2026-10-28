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5 öltözködési hiba, amit a legtöbb nő elkövet az őszi rétegezésnél
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5 öltözködési hiba, amit a legtöbb nő elkövet az őszi rétegezésnél

Nagy Emília
Írta 2026.10.28.
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A rétegezés nem arról szól, hogy mindent felveszünk, ami a fogasra fér, hanem arról, hogy tudatosan válogatjuk össze a darabokat.

Beköszönt a hűvösebb idő, és a szekrényből előkerülnek a kötött darabok, a kabátok, a sálak. Ilyenkor sokan abba a hibába esnek, hogy minél több réteget húznak magukra, mert azt hiszik, ez ad biztonságot a hidegben. A végeredmény viszont gyakran az, hogy a tükörben egy formátlan, tíz évvel idősebbnek tűnő alak néz vissza rájuk.

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Az alábbi öt hiba a leggyakoribb, és szinte mindegyik ugyanabból a téves hiedelemből fakad: hogy a sok ruha automatikusan melegebbé és elegánsabbá tesz.

1. Arányok figyelmen kívül hagyása

A legtöbb nő úgy épít fel egy őszi szettet, hogy nem gondol bele, mennyi anyag kerül a felsőtestre és mennyi az alsóra. Egy bő pulóver bő nadrággal vagy szoknyával párosítva eltünteti a test vonalait, és a sziluett egyetlen nagy, formátlan tömbbé olvad össze. Az arányok tudatos kezelése azt jelenti, hogy ha fent több réteg és bővebb fazon van, alul keskenyebb, testhezálló darabot érdemes választani, és fordítva.

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