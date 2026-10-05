„Szexuális étvágy, pénz és hűtlenség” – ez a 6 leggyakoribb válóok a terapeuták szerint

A terapeuták szerint azonban van néhány visszatérő téma, amely újra és újra felbukkan a rendelőkben.
Különbségek a gyereknevelésben
Mindennapos házassági panasz, hogy az egyik fél „túl engedékeny”, míg a másik – nézőponttól függően – „túl szigorú” a gyerekkel. A terapeuta rámutat, hogy az adott korban mit várhatunk és mit nem várhatunk el a gyerektől, illetve abban is segít, hogy a szülők ne essenek a – manapság egyre gyakoribb – „gyerekközpontúság” hibájába.
Sokan hajlamosak ugyanis mindent elengedni és csak a gyerkőcre összpontosítani, pedig ez hiba, mert a párkapcsolat fenntartása és táplálása ugyanolyan fontos. (Ha a szülők boldogok, akkor a gyerek is az lesz.) A szakember segít kideríteni, mi apa és mi anya erőssége a gyereknevelésben, így a szülők eredményesebben foglalkozhatnak az utódokkal.
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