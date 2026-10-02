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„Ő rákiabál a gyerekre, én nem” – A férjednek joga van másképp bánni a gyerekkel, mint ahogy te neveled őket
Unsplash

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„Ő rákiabál a gyerekre, én nem” – A férjednek joga van másképp bánni a gyerekkel, mint ahogy te neveled őket

Szőke Angéla
Írta 2026.10.02.
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A szülők különböző nevelési stílusa nem árt a családi dinamikának, sőt – sok esetben éppen a különbségek egészítik ki egymást a legjobban. Valódi anyai vallomások arról, mit tanultak a férjük nevelési módszereiből.

Dühkezelés

Amikor valamit megtiltottam a kisfiamnak és ő rámütött, a férjem azonnal akcióba lendült. Visszaparancsolta a gyereket és kötelezte, hogy kérjen tőlem bocsánatot, illetve ígérje meg, hogy ilyen soha többet nem fordul elő. (Én hagytam volna elszaladni a szobájába, de tudtam, hogy apának igaza van: ezt a viselkedést csírájában kell elfojtani.)

Nyolc év után egy mondat az autópályán, ami mindent átírt

A gyerek mérgesen üvöltötte, hogy utál minket, mire a férjem közölte vele, hogy utálhat, de közben akkor is tisztelnie kell a szüleit. Hagyta, hogy a fiunk kiadja a mérgét, de mégis húzott egy határt – és ez nekem nagyon tetszett.

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