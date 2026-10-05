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Szeretem a barátnőimet, de nem vagyok hajlandó mindenkivel egyszerre utazni – és erről nyíltan beszélnünk kéne
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Szeretem a barátnőimet, de nem vagyok hajlandó mindenkivel egyszerre utazni – és erről nyíltan beszélnünk kéne

Szabó Erzsébet
Írta 2026.10.05.
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Talán te is ismered azt a forgatókönyvet, amikor a közös chatcsoport valósággal felrobban a lelkesedéstől, ám amikor eljön a konkrétumok lefixálásának ideje, elindul a finom visszakozás. Idén én vállaltam el a főszervező nemes, ám embert próbáló szerepét egy csajos kiruccanásra – és most végre ki kell mondanom az igazságot.

Idén én vállaltam el a főszervező nemes, ám embert próbáló szerepét egy csajos kiruccanásra, és az út végül csodásan sikerült, tele felejthetetlen élményekkel. Most, amikor még jóformán ki sem pihentük az idei kalandokat, már elindult a lelkes tervezgetés a jövő évi útról. Kis túlzással mondhatjuk, hogy én szinte bármilyen kiruccanásra vevő lennék a lányokkal, de egy kérdés miatt már most szorul a gyomrom: vajon hányan leszünk?

A tested gyenge pontja a csillagjegyed szerint

Ha nem szerveztél még ilyen utat, azt gondolhatod, hogy ez teljesen mellékes, hiszen ahol elfér négy barátnő, ott elfér hét is, de ez ennél sokkal bonyolultabb. Messze nem csak arról van szó, hogy akkor nagyobb szállást kell keresni és kész. Lassan ideje lesz kimondanom – és ezzel már előre látom, hogy megölöm a hangulatot –, hogy tiszta szívből imádlak titeket, de egyszerűen nem vagyok hajlandó mindenkivel egyszerre útra kelni.

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