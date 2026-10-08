„Sok férfi az öngyilkosság szélén áll, a társadalom meg kineveti” – férfiak randigurujaként ezt a 7 dolgot üzenem a nőknek

Kieren Brown férfiaknak segít a társkeresésben, és szeretné, ha a nők az ő szemszögéből is látnák a dolgokat. Íme 7 dolog, amit a randiguruként a nőknek üzen.
Adu ász
Hölgyeim, a ti kezetekben van minden jó lap az online társkeresésben. Bármelyik applikációra regeltek fel, folyamatosan elhalmoznak titeket a pasik bókokkal és randiajánlatokkal, amíg egy férfi naponta órákon keresztül húzgál jobbra gyakorlatilag mindenkit, mire összejön neki két „match”.
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Ezek közül az egyik ghostingolja az első mondata után, a másik pedig lemondja a találkozót a randi előtt egy nappal. A legtöbb nő bele sem gondol, mennyi idő, munka, visszautasítás és csalódás van amögött, mire egy átlagos férfi eljut egy randevúig.