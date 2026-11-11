november 11. Márton napja Ma: 6°C Holnap: 9°C 🌦️
november 11. Márton napja Ma: 6°C Holnap: 9°C 🌦️
6 dolog, amit fogadjunk, hogy rossz sorrendben takarítasz
iStock

Címlap / Otthon / Háztartás / 6 dolog, amit fogadjunk, hogy rossz...

6 dolog, amit fogadjunk, hogy rossz sorrendben takarítasz

Farkas Izabella
Írta 2026.11.11.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

A takarítás nem attól lesz hatékony, hogy mennyi időt töltünk vele, hanem attól, milyen sorrendben csináljuk,

Sokan hetente kétszer is nekiállnak port törölni, felmosni, porszívózni, mégis úgy érzik, mintha körbe-körbe forognának, és a lakás soha nem lesz igazán tiszta. A hiba legtöbbször nem a technikában van, hanem abban, hogy felcseréljük a lépéseket, és így a munka egy részét gyakorlatilag kétszer végezzük el.

A legféltékenyebb és legbirtoklóbb csillagjegyek rangsora

1. Porszívózás a porolás előtt

Szőnyeg felporszívózása
Unsplash

Az egyik leggyakoribb hiba, hogy előbb porszívózzuk a szőnyeget és a padlót, utána törölgetjük le a polcokat, a tévét vagy az ablakpárkányt. A por törlésekor azonban óhatatlanul lehullik egy adag szemcse a padlóra, így az imént kitakarított felület újra koszos lesz. A helyes sorrend: először a magasabban lévő felületeket poroljuk, csak utána jöhet a porszívó vagy a felmosás.

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/4
Következő»
🌙KisokosHoldnaptárholdfázisok, teliholdak
Az Otthon rovat legjobbjai minden szerdán a postaládádban

Szerda reggel elküldjük a hét legolvasottabb Otthon-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

5 csillagjegy, akit próbára tesz október vége

Ezeket olvassák most

„Bevásároltam, fürdetésre otthon voltam, mesét olvastam, a feleségem mégis kifakadt, hogy mindent ő csinál” – Apaság férfiszemmel

„Bevásároltam, fürdetésre otthon voltam, mesét olvastam, a feleségem mégis kifakadt, hogy mindent ő csinál” – Apaság férfiszemmel

Megállnád a helyed egy egyetemi tanár kvízóráján? Teszteld a tudásodat!

Megállnád a helyed egy egyetemi tanár kvízóráján? Teszteld a tudásodat!

Mihez nyúlsz elsőként, amikor hazaérsz? Ezt árulja el rólad

Mihez nyúlsz elsőként, amikor hazaérsz? Ezt árulja el rólad

A születési dátumod utolsó számjegye leleplezi: ez a legnagyobb spirituális feladatod az életben

A születési dátumod utolsó számjegye leleplezi: ez a legnagyobb spirituális feladatod az életben

Vonatos kirándulás Grazba – egy tökéletes novemberi úti cél

Vonatos kirándulás Grazba – egy tökéletes novemberi úti cél

4 csillagjegy, akinek a megbocsátás a legnagyobb leckéje az idei évben

4 csillagjegy, akinek a megbocsátás a legnagyobb leckéje az idei évben

HOZZÁSZÓLÁSOK



Az Otthon rovat legjobbjai minden szerdán a postaládádban

Szerda reggel elküldjük a hét legolvasottabb Otthon-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.