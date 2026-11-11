6 dolog, amit fogadjunk, hogy rossz sorrendben takarítasz

Sokan hetente kétszer is nekiállnak port törölni, felmosni, porszívózni, mégis úgy érzik, mintha körbe-körbe forognának, és a lakás soha nem lesz igazán tiszta. A hiba legtöbbször nem a technikában van, hanem abban, hogy felcseréljük a lépéseket, és így a munka egy részét gyakorlatilag kétszer végezzük el.
1. Porszívózás a porolás előtt
Az egyik leggyakoribb hiba, hogy előbb porszívózzuk a szőnyeget és a padlót, utána törölgetjük le a polcokat, a tévét vagy az ablakpárkányt. A por törlésekor azonban óhatatlanul lehullik egy adag szemcse a padlóra, így az imént kitakarított felület újra koszos lesz. A helyes sorrend: először a magasabban lévő felületeket poroljuk, csak utána jöhet a porszívó vagy a felmosás.
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