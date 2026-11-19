Fakóbbnak tűnik az arcod, és valami nem stimmel az összhatással? Mutatjuk, miből veheted észre, ha rossz hajszínt választottál.

Lehet, hogy megtetszett egy hajszín a fodrásznál vagy egy fotón, de amikor elkészült a festés, valahogy mégsem az igazi az összhatás. Előfordulhat, hogy a választott árnyalat egyszerűen nem harmonizál a természetes színeiddel, és emiatt az arcod is egészen másnak tűnik mellette. Három árulkodó jelből felismerheted, ha a színtípusodhoz nem megfelelő hajfestéket választottál.

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1. A bőröd szürkésnek vagy fáradtnak hat a tükörben

Ez a leggyakoribb és legárulkodóbb jel. Ha a frissen festett hajad mellett az arcod hamuszürkének, fakónak vagy kissé betegesnek tűnik, az szinte biztos jele annak, hogy az árnyalat alaptónusa nem illik a bőrödhöz. A meleg, sárgás vagy barackos árnyalatú bőrtípusoknál a hideg, hamvas, platinás vagy hamu tónusú hajszínek gyakran pont ezt a hatást váltják ki: a bőr elveszti a saját melegségét, és szürkés árnyalatot kap. Fordítva is igaz: a hideg, rózsás vagy olívás bőrtónushoz passzoló meleg, vörösesbarna vagy mézszőke árnyalat néha pirosságot, enyhe irritáltnak tűnő hatást kelt az arcon.

A szakmában ezt hívják kontraszthibának: a haj és a bőr tónusa egymás ellen dolgozik, ahelyett hogy kiegészítené egymást.

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