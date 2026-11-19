Életerő
Amikor elhagyott, összeomlottam, majd pár hét alatt az történt, mint a Gyűrűk Urában, amikor megtörik a gonosz bűvölete és Théoden királyba visszatér az erő. Mivel kikerült a mindennapjaimból a vámpír, aki minden energiát és örömöt leszívott belőlem, hirtelen mentálisan és fizikailag is megújultam.
Mivel nem volt kire főznöm, mosnom, takarítanom és vasalnom, hirtelen rám szakadt egy csomó szabadidő, amivel először nem is tudtam mit kezdeni, mert olyan régen voltunk együtt, hogy már nem emlékeztem, ki is voltam én, mielőtt összejöttünk. Úgy döntöttem, befejezem az egyetemet, amit félbehagytam.
Közben csak kíváncsiságból szétnéztem a munkaerőpiacon és váltottam – kétszer annyi pénzért csináltam azt, amit élveztem. Ezen a munkahelyen elkezdett udvarolni egy őrülten jóképű férfi, akit először elhajtottam – mert a hátam közepére nem kívántam egy új kapcsolatot –, de végül be kellett adnom a derekam, mert ilyen pasival, aki ennyire jó ember is, még sosem találkoztam.
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