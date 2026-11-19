Milyen szomorú és megkerülhetetlen realitással találkoztál életedben? Nők osztották meg a legnehezebb igazságokat, amelyekkel nőként szembe kellett nézniük.

Volt és nincs

Amint elmúlsz negyven – nézhetsz ki bármilyen jól – megszűnsz létezni a férfiak számára. A kitüntető figyelmük, az udvariasságuk, az érdeklődő tekintetük puff, eltűnik. Ahogy öregszel, egyre láthatatlanabb leszel számukra.

A legerősebb csillagjegy párosok, akik tökéletes házastársak lesznek A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Hoppá

Az anyasági diszkrimináció nagyon is létező jelenség. Mindig én voltam sikeresebb, de amióta gyerekünk lett, a férjemet előléptették és apukaként nagy köztiszteletnek örvend, engem pedig lefokoztak, senki más nem akar alkalmazni és biggyedő száj a reakció ha kiderül, hogy anya vagyok.

Mindörökké, ámen

Lehetsz nőként bármilyen okos, művelt, talpraesett, vicces, tehetséges vagy fantasztikus, a sikeredet mindig befolyásolni fogja a külsőd. Mindig a szépséged alapján fognak megítélni, úgyhogy ha nem vagy csinos (és fiatal), akkor sok szerencsét csajszi, így jártál. Olvass még a témában „A nő megkönnyebbül, új életet kezd” – Ezért nem bánják meg a nők a válást, a terapeuták szerint „Hogyan sikerült a férfiaknak elhitetniük a világgal, hogy a nők a hisztisebbek?!” Kínzó kérdések a nemek közti különbségekről Introvertált vagy? Erre a 6 dologra van szükséged otthon – lakberendezők és kutatások szerint Amikor elfogytak a panaszaim: a terápiám (eddig) legijesztőbb fordulópontja

🐉

Kisokos Kínai horoszkóp melyik állatjegy vagy?

→

Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.