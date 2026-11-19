Volt és nincs
Amint elmúlsz negyven – nézhetsz ki bármilyen jól – megszűnsz létezni a férfiak számára. A kitüntető figyelmük, az udvariasságuk, az érdeklődő tekintetük puff, eltűnik. Ahogy öregszel, egyre láthatatlanabb leszel számukra.
Hoppá
Az anyasági diszkrimináció nagyon is létező jelenség. Mindig én voltam sikeresebb, de amióta gyerekünk lett, a férjemet előléptették és apukaként nagy köztiszteletnek örvend, engem pedig lefokoztak, senki más nem akar alkalmazni és biggyedő száj a reakció ha kiderül, hogy anya vagyok.
Mindörökké, ámen
Lehetsz nőként bármilyen okos, művelt, talpraesett, vicces, tehetséges vagy fantasztikus, a sikeredet mindig befolyásolni fogja a külsőd. Mindig a szépséged alapján fognak megítélni, úgyhogy ha nem vagy csinos (és fiatal), akkor sok szerencsét csajszi, így jártál.
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