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Ezért pusztul el télen a legtöbb szobanövény – nem a fűtés a hibás
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Ezért pusztul el télen a legtöbb szobanövény – nem a fűtés a hibás

Váradi Petra
Írta 2026.11.04.
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Mutatjuk, milyen gyakori öntözési hibát követnek el sokan télen, ami a szobanövények sárgulásához, barnulásához és akár pusztulásához is vezethet.

A radiátor mellé állított monstera levelei barnulni kezdenek, a sarokban lévő pálma levélhegyei megsárgulnak, mi pedig rögtön azt gondoljuk, hogy a száraz, fűtött levegő a bűnös. Pedig a probléma gyakran egészen máshol keresendő: az öntözési szokásainkban. Télen ugyanis sokan ugyanannyi vizet adnak a szobanövényeknek, mint a melegebb hónapokban, ezzel pedig többet árthatnak nekik, mint a fűtés.

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Miért változik meg a növények vízigénye télen?

Nyáron a szobanövények általában gyorsabban növekednek, több fényt kapnak, és a melegebb környezetben a földjük is hamarabb kiszárad. Télen azonban rövidebbek a nappalok, csökken a fény mennyisége, és a legtöbb növény növekedése lelassul. Emiatt kevesebb vizet használ fel, így a földje is lassabban szárad ki.

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