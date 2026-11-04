Ezért pusztul el télen a legtöbb szobanövény – nem a fűtés a hibás

A radiátor mellé állított monstera levelei barnulni kezdenek, a sarokban lévő pálma levélhegyei megsárgulnak, mi pedig rögtön azt gondoljuk, hogy a száraz, fűtött levegő a bűnös. Pedig a probléma gyakran egészen máshol keresendő: az öntözési szokásainkban. Télen ugyanis sokan ugyanannyi vizet adnak a szobanövényeknek, mint a melegebb hónapokban, ezzel pedig többet árthatnak nekik, mint a fűtés.
Miért változik meg a növények vízigénye télen?
Nyáron a szobanövények általában gyorsabban növekednek, több fényt kapnak, és a melegebb környezetben a földjük is hamarabb kiszárad. Télen azonban rövidebbek a nappalok, csökken a fény mennyisége, és a legtöbb növény növekedése lelassul. Emiatt kevesebb vizet használ fel, így a földje is lassabban szárad ki.
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