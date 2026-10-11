Ragad a sütő ajtaja a zsírtól? A házi trükk, ami gyorsan eltűnteti

Az őszi sütések után a sütő üvegajtaján barnás, ragacsos réteg gyűlik össze, amit hiába dörzsölünz szivaccsal, csak nem akar leválni. A megoldás sokszor ott van a mosogató alatt: egy sima mosogatógép-tabletta, amivel egyetlen éjszaka alatt fel lehet oldani a legmakacsabb, rászáradt zsírréteget is.
A sütő üvegajtaján idővel makacs, barnás zsírfoltok és ragacsos lerakódások jelenhetnek meg, amelyeket hagyományos mosogatószerrel nehéz eltávolítani. Hiába dörzsölöd a felületet, a ráégett szennyeződés csak lassan enged, és a sütő ajtaja továbbra is piszkosnak tűnik. Egy egyszerű háztartási módszerrel azonban fellazíthatod a zsíros réteget, így a tisztítás jóval könnyebbé válhat.
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Miért olyan nehéz eltávolítani a zsírt a sütő ajtajáról?
Sütés közben a kifröccsenő olaj, a zsiradék és az ételmaradványok a sütő ajtajára is rákerülhetnek. A magas hőmérséklet hatására ezek a szennyeződések rászáradhatnak az üvegfelületre, majd az ismételt használat során egyre vastagabb réteget alkothatnak. A makacs, ráégett zsír nem mindig távolítható el egyetlen gyors áttörléssel, ezért érdemes olyan módszert választani, amely először fellazítja a lerakódásokat.