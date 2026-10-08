október 8. Koppány napja Ma: 22°C Holnap: 19°C 🌧️
október 8. Koppány napja Ma: 22°C Holnap: 19°C 🌧️
Rá akartam szólni a tinédzserekre a buszon, de nem mertem – ahogy senki más sem
iStock

Címlap / Életmód / Lélek / Rá akartam szólni a tinédzserekre a...

Rá akartam szólni a tinédzserekre a buszon, de nem mertem – ahogy senki más sem

Schuster Borka
Írta 2026.10.08.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

Egy hétköznapi buszút különös pillanatot hozott: kamaszok, vape-füst és néma felnőttek. De vajon miért nem szól senki, amikor kellene?

Véleménycikk: Schuszter Borka

Nemrég felszállt a buszra, amit utaztam három kamasz: két fiú és egy lány. Ahogy kényelmesen elhelyezkedtek a forgóban, a lány szemrebbenés nélkül szívta tovább a kezében lévő vape-et, mintha a busz nem is egy zárt jármű lenne, hanem a saját nappalija.

Egy hónap KonMari: mit tanultam magamról a rendrakás közben

Pár másodperc múlva az egész buszt beterítette az illata. Barack, vattacukor és valami megmagyarázhatatlan műanyagszirup keveréke. Az a fajta édes szag, amitől az ember egy pillanat alatt elfelejti, hogy valaha szeretett bármit, aminek gyümölcsös aromája van.

Őszintén szólva rá akartam szólni. Ez volt az első intuícióm.

Olvass még a témában

De nem tettem

A három kamasz a forgóban állt, beszélgetett és nevetett, olyan magabiztosan, mintha nemcsak a busz lenne az övék, hanem az egész város. Mintha mindenki más csak statiszta lenne az ő életük filmjében.

És közben néztem a többi utast.

Láttam, hogy mások is forgatják a szemüket. Láttam, ahogy valaki befogja egy pillanatra az orrát. Láttam a tekinteteket, amelyek újra és újra a lány felé tévedtek. Egy-egy ember nagy levegőt vett, mintha erőt gyűjtene ahhoz, hogy megszólaljon. Aztán mindenki hallgatott.

Én is.

Vape-t szívó társaság
iStock

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/2
Következő»
🌌KisokosÁlomfejtésálmoskönyv A-tól Z-ig
Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Egy hónap KonMari: mit tanultam magamról a rendrakás közben

Ezeket olvassák most

4 csillagjegy, akiknek október tartogat egy nagy felismerést

4 csillagjegy, akiknek október tartogat egy nagy felismerést

Véletlenül vettem észre, hogy a párom albérletet keres – fogalmam sem volt, mire készül

Véletlenül vettem észre, hogy a párom albérletet keres – fogalmam sem volt, mire készül

Nyugdíjemelés 2027: mutatjuk, hogy a kormány terve szerint kinek, mennyivel és mikor emelkedhet a nyugdíj

Nyugdíjemelés 2027: mutatjuk, hogy a kormány terve szerint kinek, mennyivel és mikor emelkedhet a nyugdíj

Ez a 3 csillagjegy lassan esik szerelembe, de akkor egy életre szól

Ez a 3 csillagjegy lassan esik szerelembe, de akkor egy életre szól

Ez mutatja nálad, ha elmúlt a szerelem a csillagjegyed szerint

Ez mutatja nálad, ha elmúlt a szerelem a csillagjegyed szerint

4 csillagjegy, akinek az október zűrzavart hoz a szerelmi életébe

4 csillagjegy, akinek az október zűrzavart hoz a szerelmi életébe

HOZZÁSZÓLÁSOK



Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.