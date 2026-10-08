Rá akartam szólni a tinédzserekre a buszon, de nem mertem – ahogy senki más sem

Egy hétköznapi buszút különös pillanatot hozott: kamaszok, vape-füst és néma felnőttek. De vajon miért nem szól senki, amikor kellene?

Véleménycikk: Schuszter Borka

Nemrég felszállt a buszra, amit utaztam három kamasz: két fiú és egy lány. Ahogy kényelmesen elhelyezkedtek a forgóban, a lány szemrebbenés nélkül szívta tovább a kezében lévő vape-et, mintha a busz nem is egy zárt jármű lenne, hanem a saját nappalija.

Egy hónap KonMari: mit tanultam magamról a rendrakás közben A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Pár másodperc múlva az egész buszt beterítette az illata. Barack, vattacukor és valami megmagyarázhatatlan műanyagszirup keveréke. Az a fajta édes szag, amitől az ember egy pillanat alatt elfelejti, hogy valaha szeretett bármit, aminek gyümölcsös aromája van.

Őszintén szólva rá akartam szólni. Ez volt az első intuícióm. Olvass még a témában Nem leszek népszerű, de kimondom: nem mindenki érdemel második esélyt Közel sem volt hagyományos, de nem kérhettem volna ennél csodálatosabb lánybúcsút Ezt az energiát árasztod mások felé – a születési hónapod elárulja „Amikor megláttam a katicát, tudtam, hogy a nagyi még mindig itt van” – Szeretteink üzenetei a síron túlról

De nem tettem

× Olvasnád a Bient hirdetések és lapozás nélkül? Banner és videóhirdetés nélkül, a teljes cikk egyetlen oldalon. 4 990 Ft egy évre (~416 forint/hó), ez havonta kevesebb, mint egy kávé ára. Érdekel, mutasd Nem érdekel Köszönjük, ez sokat segít! A reklámmentes Bien még előkészítés alatt van, most azt mérjük, hányan szeretnétek. Ha megadod az e-mail-címed, elsőként szólunk, amikor elindul. Kérem az értesítést Csak erről az egy dologról írunk, bármikor törölheted. Adatkezelési tájékoztató Köszönöm, nem kérek e-mailt Kérlek, ellenőrizd az e-mail-címet. Felírtunk, köszönjük! Amint elindul a reklámmentes Bien, elsőként neked szólunk.

A három kamasz a forgóban állt, beszélgetett és nevetett, olyan magabiztosan, mintha nemcsak a busz lenne az övék, hanem az egész város. Mintha mindenki más csak statiszta lenne az ő életük filmjében.

És közben néztem a többi utast.

Láttam, hogy mások is forgatják a szemüket. Láttam, ahogy valaki befogja egy pillanatra az orrát. Láttam a tekinteteket, amelyek újra és újra a lány felé tévedtek. Egy-egy ember nagy levegőt vett, mintha erőt gyűjtene ahhoz, hogy megszólaljon. Aztán mindenki hallgatott.

Én is.

🌌

Kisokos Álomfejtés álmoskönyv A-tól Z-ig

→

Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.