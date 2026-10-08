Rá akartam szólni a tinédzserekre a buszon, de nem mertem – ahogy senki más sem

Véleménycikk: Schuszter Borka
Nemrég felszállt a buszra, amit utaztam három kamasz: két fiú és egy lány. Ahogy kényelmesen elhelyezkedtek a forgóban, a lány szemrebbenés nélkül szívta tovább a kezében lévő vape-et, mintha a busz nem is egy zárt jármű lenne, hanem a saját nappalija.
Pár másodperc múlva az egész buszt beterítette az illata. Barack, vattacukor és valami megmagyarázhatatlan műanyagszirup keveréke. Az a fajta édes szag, amitől az ember egy pillanat alatt elfelejti, hogy valaha szeretett bármit, aminek gyümölcsös aromája van.
Őszintén szólva rá akartam szólni. Ez volt az első intuícióm.
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De nem tettem
A három kamasz a forgóban állt, beszélgetett és nevetett, olyan magabiztosan, mintha nemcsak a busz lenne az övék, hanem az egész város. Mintha mindenki más csak statiszta lenne az ő életük filmjében.
És közben néztem a többi utast.
Láttam, hogy mások is forgatják a szemüket. Láttam, ahogy valaki befogja egy pillanatra az orrát. Láttam a tekinteteket, amelyek újra és újra a lány felé tévedtek. Egy-egy ember nagy levegőt vett, mintha erőt gyűjtene ahhoz, hogy megszólaljon. Aztán mindenki hallgatott.
Én is.
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