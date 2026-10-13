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Párkapcsolati karma: ezt a leckét kellene megtanulnod a párodon keresztül
Pexels

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Párkapcsolati karma: ezt a leckét kellene megtanulnod a párodon keresztül

Farkas Izabella
Írta 2026.10.13.
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Milyen leckét tartogat számodra a szerelem, és mit kell megtanulnod a párod mellett ahhoz, hogy boldogabb kapcsolatban élhess?

A párkapcsolataink sokszor olyan tulajdonságainkra és visszatérő mintáinkra világítanak rá, amelyeket egyedül talán észre sem vennénk. A párkapcsolati karma arra hívja fel a figyelmet, hogy a másik ember mellett nemcsak szeretni tanulunk, hanem önmagunkról is fontos felismeréseket tehetünk.

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Nem büntetésről van szó, hanem oksági láncról, ahol minden cselekedetnek, reakciónak következménye van, és ez a következmény gyakran éppen a legközelebbi emberi kapcsolatunkban csapódik le.

Mit jelent a párkapcsolati karma valójában

A nyugati ezoterikus hagyomány, amely a hindu és buddhista karma-fogalmat vette át és alakította tovább, a karmikus kapcsolat kifejezést arra használja, amikor két ember azért kerül össze, hogy egymáson keresztül szembesüljön egy el nem rendezett belső mintázattal. Ez nem feltétlenül a lélektárs, a békés, harmonikus társ fogalma, hanem sokszor éppen az a kapcsolat, amelyik felkavar, próbára tesz, és olyan helyzetekbe sodor, amiket egyedül nem tudnánk megvizsgálni. A párod nem véletlenül reagál úgy, ahogy reagál, és te sem véletlenül ismétled ugyanazt a mondatot minden vita végén. Ezek a visszatérő pontok jelzik, hol van még dolgod magaddal.

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