október 1. Malvin napja Ma: 24°C Holnap: 24°C ☁️
október 1. Malvin napja Ma: 24°C Holnap: 24°C ☁️
Nem a nagy veszekedés a legrosszabb: a csend és a rutin teszi tönkre a kapcsolatot
Depositphotos

Címlap / Szerelem / Párkapcsolat / Nem a nagy veszekedés a legrosszabb: a...

Nem a nagy veszekedés a legrosszabb: a csend és a rutin teszi tönkre a kapcsolatot

Váradi Petra
Írta 2026.09.30.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

Nem a veszekedés, hanem a teljes közöny és a beszélgetések hiánya is jelezheti, hogy valami megváltozott a kapcsolatban.

Nem minden kapcsolat romlik meg látványosan: néha egyszerűen csak elfogynak a beszélgetések. Egy idő után már nem mesélitek el egymásnak, mi történt veletek, mit gondoltok vagy mire vágytok, és észre sem veszitek, hogy a közös életből lassan eltűnik a valódi kapcsolódás.

A tested gyenge pontja a csillagjegyed szerint

A csend, amit már nem érzünk csendnek

Sok pár ilyenkor azt mondja: „Nincs köztünk semmi baj, egyszerűen csak nincs miről beszélnünk.” Ez önmagában ártalmatlannak tűnhet, pedig jelezheti, hogy a közös belső világ lassan háttérbe szorul. Amíg zavar a hallgatás, addig általában feltűnik, hogy valami megváltozott, és könnyebb tenni ellene. A probléma inkább akkor kezdődik, amikor a csend teljesen természetessé válik, és egyik fél sem érzi úgy, hogy hiányzik valami.

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/5
Következő»
KisokosAngyalszámok111, 444, 777 jelentése
A Szerelem rovat legjobbjai minden csütörtökön a postaládádban

Csütörtök reggel elküldjük a hét legolvasottabb Szerelem-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Az anyósom kicserélte a zárat, amíg nyaraltunk

Ezeket olvassák most

7 néma jel, hogy évek óta mások elvárásai szerint élsz

7 néma jel, hogy évek óta mások elvárásai szerint élsz

Ez a 3 csillagjegy képtelen egyedül maradni – igazi kapcsolatfüggők

Ez a 3 csillagjegy képtelen egyedül maradni – igazi kapcsolatfüggők

Melyik kínai csillagjegy vagy? Ezt árulja el rólad

Melyik kínai csillagjegy vagy? Ezt árulja el rólad

Egyik pillanatról a másikra eltűnik? A csillagjegye elárulja, hogyan vet véget a kapcsolatnak

Egyik pillanatról a másikra eltűnik? A csillagjegye elárulja, hogyan vet véget a kapcsolatnak

3 csillagjegy, akinek megnő az önbizalma októberben

3 csillagjegy, akinek megnő az önbizalma októberben

Melyik életterületeden van blokk? A születési dátumod alapján kiderül

Melyik életterületeden van blokk? A születési dátumod alapján kiderül

HOZZÁSZÓLÁSOK



A Szerelem rovat legjobbjai minden csütörtökön a postaládádban

Csütörtök reggel elküldjük a hét legolvasottabb Szerelem-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.