Nem a nagy veszekedés a legrosszabb: a csend és a rutin teszi tönkre a kapcsolatot

Nem a veszekedés, hanem a teljes közöny és a beszélgetések hiánya is jelezheti, hogy valami megváltozott a kapcsolatban.

Nem minden kapcsolat romlik meg látványosan: néha egyszerűen csak elfogynak a beszélgetések. Egy idő után már nem mesélitek el egymásnak, mi történt veletek, mit gondoltok vagy mire vágytok, és észre sem veszitek, hogy a közös életből lassan eltűnik a valódi kapcsolódás.

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A csend, amit már nem érzünk csendnek

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Sok pár ilyenkor azt mondja: „Nincs köztünk semmi baj, egyszerűen csak nincs miről beszélnünk.” Ez önmagában ártalmatlannak tűnhet, pedig jelezheti, hogy a közös belső világ lassan háttérbe szorul. Amíg zavar a hallgatás, addig általában feltűnik, hogy valami megváltozott, és könnyebb tenni ellene. A probléma inkább akkor kezdődik, amikor a csend teljesen természetessé válik, és egyik fél sem érzi úgy, hogy hiányzik valami.

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